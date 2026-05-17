Organizaciones LGBTIQ+ advierten retrocesos y piden políticas de Estado en el Día contra la Homofobia y la Transfobia

Este 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, fecha que recuerda que en 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. A más de tres décadas de ese hito, organizaciones LGBTIQ+ valoraron avances legales en Chile, pero alertaron sobre retrocesos y políticas que, acusan, siguen dependiendo de quién gobierne.

En conversación con Radio Universidad de Chile, dirigentes de organizaciones de la diversidad sexual coincidieron en que durante los últimos años hubo avances importantes en reconocimiento de derechos, aunque advirtieron problemas pendientes en salud, educación y acceso real a garantías básicas.

“Estamos viendo retrocesos”

La presidenta de Fundación Poderes LGBTIQ+, Erika Montecinos, sostuvo que el país avanzó en políticas públicas y leyes durante las últimas décadas, especialmente entre 2010 y 2021, aunque aseguró que hoy varias de esas medidas enfrentan retrocesos. “Estamos viendo cómo se están retirando circulares en educación que ayudaban a la convivencia escolar y al reconocimiento de estudiantes de la diversidad LGBTIQ+, sobre todo estudiantes trans e intersex”, afirmó.

También apuntó a problemas en salud y programas vinculados al VIH. “Se están disminuyendo recursos, sobre todo para el tema del VIH”, señaló. Montecinos cuestionó además que muchos avances sigan dependiendo del color político de cada administración. “Las personas LGBTI estamos un poco cansadas de depender de los gobiernos de turno”, sostuvo.

A juicio de la dirigenta, el desafío sigue siendo incorporar a las diversidades sexuales en todas las políticas públicas y no solo en programas específicos. “Si hay un programa para la vejez, también se tiene que considerar a las vejeces diversas”, indicó. Y agregó: “El Estado tiene una deuda histórica con las personas LGBTIQ+”.

“Esto no es un tema ideológico”

El fundador del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, hizo una evaluación crítica del rol que ha tenido el Estado en esta materia. “Si tuviera que ponerle nota, habría que ponerle un 4”, afirmó.

Jiménez sostuvo que gran parte de las políticas públicas surgieron desde la presión de las organizaciones sociales. “Han sido los movimientos de diversidad sexual los que hemos instalado los temas”, señaló. También criticó el freno que, según dijo, tuvieron varias políticas ya implementadas. “Lo único que hicieron fue torpedear e ideologizar lo que ya había”, afirmó.

Para el dirigente, el problema es que todavía existen sectores que siguen viendo estos temas como una disputa política y no como derechos garantizados. “Este no es un tema ideológico, es un tema de derechos humanos”, sostuvo. Además, insistió en que el Estado debe proteger las políticas públicas ya existentes y asegurar su aplicación en todas las instituciones. “El Estado tiene que garantizar que todas las instituciones puedan desplegar estas políticas públicas”, indicó.

“Los derechos no pueden quedarse en el papel”

La directora ejecutiva de Fundación Iguales, María José Cumplido, destacó avances como la ley antidiscriminación, el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. “El Estado avanzó notablemente en igualdad legal”, afirmó.

Pero aseguró que en los últimos años apareció una reacción frente a esos avances. “Hemos visto con fuerza una especie de ataque frente a los avances de la comunidad LGBTQ”, señaló. Para Cumplido, el problema aparece cuando esos derechos tienen que aplicarse fuera del papel. “Faltan políticas públicas capaces de asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a derechos”, sostuvo.

La dirigenta apuntó especialmente a salud y educación. “Es muy difícil acceder al derecho a la salud cuando no hay profesionales capacitados y cuando aún hay discriminación y violencia”, afirmó. También advirtió situaciones de violencia en establecimientos educacionales. “Seguimos viendo la violencia que hay en los colegios y particularmente en estudiantes LGBT”, indicó.

Para Cumplido, la deuda sigue estando en lo básico: salud, educación, vivienda y trabajo.