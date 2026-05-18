Bolivia cumple dos semanas de bloqueos y crece la tensión contra Rodrigo Paz

El bloqueo de carreteras dentro de la huelga indefinida convocada por sindicatos y organizaciones sociales contra el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha cumplido este domingo 14 días sin que por el momento haya visos de solución al conflicto.

Los bloqueos liderados por la Central Obrera Boliviana (COB) han superado la intentona de las fuerzas de seguridad, con policías y militares que intentaron durante la jornada del domingo reabrir las vías que principalmente mantienen aislada la capital, La Paz. El resultado fueron 47 detenciones y al menos cinco heridos.

Las autoridades han asegurado que la operación Corredor Humanitario ha sido un éxito y que han logrado la entrada de suministros esenciales a la capital con un centenar de cisternas cargadas con combustible, pero el domingo se mantenían los bloqueos en hasta 15 puntos en torno a la ciudad. El sábado eran 22, según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Los bloqueos se han reinstaurado en Río Seco, en la vía que conecta a El Alto con Copacabana y Laja; en Achica Arriba, en la carretera a Oruro; en Calajahuira, camino a Yungas y dos puntos más en el municipio de Viacha.

También hay bloqueos en el puente Achuma de San Andrés de Machaca, la comunidad de Achiri, Huarina, Patacamaya, Sica Sica, Desaguadero, Curahuara de Carangas, Lahuachaca, Panduro, Colquiri, en el norte en Palos Blancos y Pumazani.

El bloqueo afecta a la población por la escasez de alimentos y el aumento de los precios de los productos básicos. Asimismo, desde el sector de salud se advirtió sobre el desabastecimiento de oxigeno en los hospitales.

Un portavoz de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, Vicente Salazar, ha denunciado dos muertes en los municipios Ingavi y El Alto por la operación de desbloqueo, pero las autordiades han desmentido este extremo.

Sí se ha confirmado un “atentado” contra un fiscal de materia en el municipio de Bermejo, departamento de Tarija, por la activación de un artefacto explosivo contra el vehículo del fiscal, según denuncia la Fiscalía General del Estado. El organismo ha anunciado una investigación “rigurosa, objetiva y transparente” para identificar y detener a los autores materiales e intelectuales.

El fiscal afectado investiga delitos de narcotráfico, aduana, crimen organizado y otros casos de elevada complejidad, por lo que ha sido activada la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Eduardo Olivo, ha advertido de que las pérdidas económicas provocadas por los bloqueos ya alcanzan los 500 millones de dólares y podrían tener efectos duraderos sobre la economía nacional.

Olivo ha argumentado que Bolivia genera un Producto Interno Bruto (PIB) promedio de 100 millones de dólares por día, pero la mitad se estaría perdiendo debido al bloqueo.

Mientras, grupos afines al expresidente Evo Morales han iniciado una marcha por el altiplano boliviano con el objetivo de llegar a la sede de gobierno el próximo lunes y exigir allí la dimisión del presidente, Rodrigo Paz.