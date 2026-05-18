Cristián Tapia, presidente de la Comisión de Minería: "Yo no creo que Bernardo Fontaine vaya a cometer los mismos errores que Máximo Pacheco"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de la bancada PPD y presidente de la Comisión de Minería, Cristián Tapia, abordó el nombramiento de Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio de Codelco y también el informe preliminar que indica sobreestimación de producción en la cuprífera.

Sobre Fontaine, Tapia indicó que “no es un especialista en minería, es un economista” y aseguró lo que se le viene “es un trabajo bastante pesado”. Mencionó como desafíos, por ejemplo, “restablecer la confianza” en la empresa estatal y retomar la senda de producción. “En los últimos cuatro años, Codelco registra 11 trabajadores muertos, o sea, no es una tarea fácil”, observó.

“Para que esto sea exitoso, Bernardo Fontaine se tiene que rodear de las mejores personas”, indicó el diputado y aseguró que para eso es fundamental el rol del presidente ejecutivo de la cuprífera. “Es él quien tiene que saber realmente de minería, un ingeniero civil en mina, por ejemplo, tal vez un geólogo reconocido en nuestro país, que esté permanentemente en todas las divisiones, en contacto con los gerentes, en contacto con lo qué está pasando en la producción”, dijo.

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En línea con lo anterior, cuestionó que el actual presidente de Codelco, Máximo Pacheco, “le puso el pie encima” a Andrés Sougarret, quien en su momento fue vicepresidente ejecutivo de la empresa y renunció. “¿Por qué?, porque una persona con esa experiencia, alguien que no sabe de minería no le puede venir a poner el pie encima. ¿Y a quién se lleva Máximo Pacheco? Se lleva a Rubén Alvarado, que venía saliendo de presidencia del Metro”, aseguró.

“Dicho esto, yo no creo que Bernardo Fontaine vaya a cometer los mismos errores, porque, al final, va a ser su prestigio, va a ser su recuerdo el que vamos a tener, porque este cargo dura cuatro años mientras dura el gobierno de turno. Puede que entre medio le pidan el cargo, todo eso va relacionado con cómo obtenga los resultados de esta empresa”, agregó el presidente de la Comisión de Minería.

El parlamentario afirmó no tener la mejor opinión de Máximo Pacheco. “Levantamos una Comisión Investigadora respecto al accidente de El Teniente el año 2023, donde hubo un trabajador fallecido y también por la baja de producción. Máximo Pacheco iba y siempre decía puras mentiras, o sea, no es que lo diga yo, ahí están todas las actas, están los videos”, aseveró.

“Cuando sucede lo del Teniente, señala que va a haber un antes y después de ese accidente del año pasado, que le costó la vida a seis trabajadores. En conversación y en relatos con los propios dirigentes, esto ha ido empeorando. Entonces, para mí, en el ámbito profesional, Máximo Pacheco no cuenta con mi simpatía, y vuelvo a reiterar, no es lo personal”, agregó.

Tapia también mencionó el contrato que firmó Codelco con SQM para explotar el yacimiento del Salar de Atacama. “Siempre le expusimos ‘no haga contrato directo, un trato directo es perjudicial para el país, llévala a una licitación abierta internacional’. Los cálculos de nosotros eran que Chile, mediante un contrato, podría haber ganado más de US$6.600 millones. Prácticamente se le regala el 50% de la producción del litio por los próximos 30 años, a contar del año 2031”, cuestionó.

Consultado sobre por qué se habría realizado este contrato de todas formas, el diputado respondió: “Yo creo que esto amerita una investigación más profunda, tal vez de tribunales, del Ministerio Público (…) Yo al día de hoy puedo decir que eso ha sido un delito, pero deja muchas interrogantes en una versión totalmente oscura”.

“Entonces, ¿cómo vamos a hacer un análisis positivo de esta gestión con algunos de los datos que yo estoy entregando? La verdad que aquí hay una cantidad de datos, podemos estar todo un día detallando cuáles son los datos que para mi impresión simbolizan una mala gestión de Máximo Pacheco. Y la guinda de la torta, es la sobreestimación de 20.000 toneladas de cobre”, aseguró.

Sobre el informe preliminar de sobreestimación de producción, indicó que no es tema menor y sostuvo que “no es show, una especie de farándula”, sino que “el prestigio de Chile”. “¿Cuántos bonos, a lo mejor, se pagaron sobreestimando esta cantidad de producción? Yo no soy irresponsable todavía en poner una denuncia, lo anunciamos, pero queremos ver el informe completo de la auditoría ahora”, indicó.