Cuentas Nacionales: Economía cayó 0,5% en primer trimestre del 2026

En su informe de Cuentas Nacionales, el Banco Central reportó que en el primer trimestre del año 2026, la actividad económica cayó 0,5% respecto de igual período del año anterior.

Se trata de la primera contracción trimestral del Producto Interno Bruto (PIB) desde el periodo abril-junio de 2023 (-0,4%), del peor resultado desde el cuarto trimestre de 2022 (-2,0%) y del peor primer trimestre desde 2009, en plena crisis financiera (-3,5%).

De acuerdo al Banco Central, el resultado se explica, en gran parte, por el comercio exterior, el cual registró una disminución de las exportaciones y un aumento de las importaciones. La demanda interna, en cambio, aumentó 2,1% en línea con el crecimiento del consumo de los hogares y la formación bruta de capital fijo.

Consultado sobre la contracción en la economía, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, responsabilizó a la administración anterior: “El último trimestre de este Gobierno que heredamos, el peor primer trimestre desde la crisis subprime. Ese es el país que recibimos y por eso, más que nunca, necesitamos lograr crecimiento“, señaló el secretario de Estado, quien hoy se encuentra en el Congreso, negociando la aprobación del proyecto de Reconstrucción Nacional.

En una línea similar, el biministro de Economía y Minería, Daniel Maas, también pidió avanzar en el proyecto emblema del Gobierno, señalando que “Chile no aguanta un año más de estancamiento y mediocridad”.

“Recuperar el crecimiento económico es un deber moral para retomar el camino de las oportunidades, el desarrollo y mejorar la vida de nuestros compatriotas. Hago un llamado a que todos los parlamentarios que creen en el desarrollo del país y en el crecimiento respalden el proyecto de Reconstrucción Nacional”, instó.