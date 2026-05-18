«Dinosaurios del Sur del Mundo» cierra sus puertas tras superar el millón de visitantes

La exposición temporal Dinosaurios del Sur del Mundo, presentada en el Salón Central del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) desde el 18 de diciembre de 2024, llegó a su fin tras una temporada sin precedentes: más de un millón de personas recorrieron sus salas, convirtiendo esta muestra en la más visitada de la historia del museo y en un hito para la divulgación científica y el patrimonio natural de Chile.

La exposición, que permanecerá abierta hasta el Día de los Patrimonios, este 30 y 31 de mayo, ofreció al público un recorrido por más de 230 millones de años de evolución, desde los orígenes de los dinosaurios hasta su legado actual en las aves. Por primera vez, los cinco dinosaurios descubiertos en territorio chileno fueron exhibidos juntos, con sus fósiles originales: Atacamatitan chilensis, Chilesaurus diegosuarezi, Stegouros elengassen, Arackar licanantay y Gonkoken nanoi. Junto a ellos, 18 esqueletos en tamaño natural, reconstrucciones en vida y una animación de la deriva continental completaron una experiencia de alto impacto científico y educativo.

Ciencia y patrimonio, una alianza virtuosa

Dinosaurios del Sur del Mundo no fue solo una exposición: fue la materialización de años de investigación paleontológica desarrollada desde el MNHN y otras instituciones del país. Los hallazgos de las cinco especies chilenas exhibidas han sido publicados en revistas científicas de primer nivel y han posicionado a Chile como un territorio clave para comprender la evolución de los dinosaurios en el hemisferio sur.

David Rubilar, jefe del Área de Paleontología del MNHN, señaló al respecto: “Este logro refleja el profundo asombro y curiosidad de quienes se acercan a descubrir la historia natural de un linaje tan trascendental como el de los dinosaurios. Ver cómo la curiosidad de niñas, niños y familias se transforma en una puerta de entrada al pensamiento científico es, para nuestro equipo, el verdadero sentido de este hito”.

Para Mario Castro, director del MNHN, superar el millón de visitantes confirma el enorme interés de la ciudadanía por el patrimonio natural: “Esta exposición demuestra que cuando distintos actores se articulan en torno a la cultura y la ciencia, se pueden generar experiencias de alto impacto y alcance. Reafirmamos nuestro compromiso con la puesta en valor del patrimonio paleontológico de Chile, acercándolo a las personas y fortaleciendo su reconocimiento como parte esencial de nuestra identidad”.

Una colaboración público-privada ejemplar

Dinosaurios del Sur del Mundo fue posible gracias a una articulación inédita entre el sector público y privado. La exposición fue organizada por el MNHN junto a la Corporación Patrimonio Cultural de Chile, proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales, con el auspicio de BHP y Gestiona, y el apoyo de Descubre y Geosaurus.

Magdalena Krebs, directora ejecutiva de la Corporación de Patrimonio Cultural, destacó “el impacto de la colaboración pública y privada, pues gracias al financiamiento privado fue posible dar a conocer la labor investigativa del MNHN en esta notable muestra temporal, que sorprende por sus espectaculares esqueletos y la posibilidad de observar fósiles originales de dinosaurios descubiertos en territorio chileno”.

René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP, expresó, por su parte, que “como BHP nos enorgullece haber contribuido de manera significativa a una muestra inédita que permitió reconectar a la ciudadanía con una parte esencial de la historia natural de nuestro territorio. Dinosaurios del Sur del Mundo no solo abrió una ventana a especies que habitaron esta región hace millones de años, sino que también acercó la ciencia y la paleontología a más de un millón de personas de todas las edades”, relevó.

En tanto, Rodrigo Alemany, gerente general de Gestiona, subrayó que “estas son las instancias que permiten poner realmente en valor nuestro patrimonio y visibilizar el conocimiento científico y técnico que existe en Chile. Es en nuestro país donde adquirimos este conocimiento y contamos con profesionales altamente capacitados y con gran experiencia para investigar y acercar este conocimiento a la comunidad. En Gestiona nos enorgullece haber sido parte de esta iniciativa, no sólo involucrando la participación de nuestros especialistas, sino además compartiendo la experiencia con nuestros clientes y sus familias”, dijo.

Sobre el Museo Nacional de Historia Natural

Fundado el 14 de septiembre de 1830 por Claudio Gay, el Museo Nacional de Historia Natural es uno de los tres museos nacionales de Chile y la institución museológica más antigua del país. El MNHN tiene como misión generar conocimiento y valoración del patrimonio natural y cultural de Chile mediante experiencias memorables. Se ubica en el Parque Quinta Normal, Santiago y su edificio neoclásico fue declarado Monumento Histórico en 1991.

Depende del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SERPAT) y del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Sus colecciones albergan más de cuatro millones de especímenes de las áreas de Zoología, Botánica, Entomología, Antropología y Paleontología.