Israel interceptó flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza: chilena Carolina Eltit iba a bordo

La Marina israelí interceptó este lunes parte de la Global Sumud Flotilla, compuesta por 57 embarcaciones que navegaban hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria. El operativo ocurrió en aguas internacionales, frente a las costas de Chipre, horas después de que Israel advirtiera que impediría el avance de la misión.

La organización confirmó la interceptación y secuestro de la embarcación en la que viajaba la chilena Carolina Eltit. Además, informó que perdió contacto hace dos horas con el barco donde iba Víctor Chanfreau, mientras que Claudio Caiozzi seguía rumbo a Gaza a bordo del buque Venus.

La Global Sumud Flotilla aseguró que lanchas rápidas de la Marina israelí comenzaron a abordar algunas de las embarcaciones en alta mar. Parte de las maniobras quedaron registradas en transmisiones y grabaciones difundidas por la propia organización a través de sus plataformas.

Horas antes de la interceptación, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel había exigido a la flotilla dar media vuelta y abandonar la misión. En una declaración difundida en redes sociales, el gobierno israelí afirmó que no toleraría “provocaciones” y acusó que la iniciativa buscaba “servir a Hamás”.

La cancillería israelí apuntó además contra la Fundación de Ayuda Humanitaria (IHH), encargada de coordinar parte de la flotilla y vinculada históricamente al buque Mavi Marmara. Israel recordó que esa organización está considerada terrorista bajo su legislación.

“El propósito de esta provocación es servir a Hamás”, sostuvo el Ministerio de Exteriores israelí, que además acusó a la flotilla de “obstaculizar el progreso” del “plan de paz” impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Israel defendió también el bloqueo naval sobre Gaza y aseguró que la Franja ya recibe asistencia suficiente. Según el gobierno israelí, desde octubre de 2025 ingresaron más de 1,58 millones de toneladas de ayuda humanitaria y miles de toneladas de suministros médicos al enclave palestino.

El operativo se produjo semanas después de otra acción similar. A fines de abril, fuerzas israelíes detuvieron a 175 personas que viajaban en cerca de una veintena de embarcaciones con ayuda para Gaza, en aguas internacionales frente a las costas de Grecia.