Ministerio de Ciencias aclara que no hubo irregularidades en reuniones con Google y Meta

El Ministerio de Ciencias aclaró que las reuniones de la ministra Ximena Lincolao con representantes de las empresas Meta y Google, supuestamente no registradas en la plataforma de la Ley de Lobby, “se realizaron conforme a la normativa vigente y se encuentran debidamente registradas”.

Mediante un comunicado, la cartera explicó que Google es el proveedor del servicio de correo electrónico institucional del ministerio a través de su plataforma Gmail. “En el marco de esa relación contractual y operativa, el 4 de abril representantes del equipo Google Admin -acompañados por la empresa BS Technology, partner local que opera el servicio- sostuvieron una reunión de coordinación con funcionarios del Ministerio, entre los cuales participó la ministra Ximena Lincolao“, señaló la nota.

“La instancia tuvo un carácter puramente operativo, centrado en el funcionamiento del correo institucional y no abordó materias sujetas a la Ley de Lobby, decisiones regulatorias ni temas de interés comercial vinculados a la agenda del Ministerio”, añadió.

En cuanto a la reunión con Meta del 9 de abril, “realizada por el entonces subsecretario (el renunciado Rafael Araos) y debidamente registrada, la empresa Meta solicitó formalmente una audiencia con la ministra Ximena Lincolao a través de la Ley de Lobby. La autoridad no pudo asistir personalmente, dado que se encontraba realizando los trámites derivados de la agresión que sufrió el día anterior, el 8 de abril, durante una actividad oficial en la ciudad de Valdivia“, agregó.