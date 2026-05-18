Paulina Núñez deja atrás polémica con Kast: "Con el Presidente tenemos conversaciones diarias"

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, desdramatizó el cruce de declaraciones que sostuvo con el Presidente José Antonio Kast, a propósito de regulaciones medioambientales que estarían retrasando proyectos de inversión. Luego de una reunión con el Mandatario en La Moneda, en la que también estuvo presente el Presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, la militante de Renovación Nacional (RN) recalcó que sigue “trabajando de muy buena manera” con Kast.

El Presidente ironizó con el tema de los permisos en el marco del último encuentro “Presidente Presente”, que la semana pasada tuvo lugar en la Región de Atacama. Kast afirmó que “tenemos la energía en la zona norte, no la podemos llevar al sur, porque apareció una colonia de chinchillas en la mitad de donde pasaba la línea de transmisión”.

“Yo les aseguro que podríamos haber convertido un resort para las chinchillas y nos habría salido más económico”, dijo.

Núñez, por su parte, señaló a Radio Infinita que algunas demoras sí se deben revisar, pero al mismo tiempo, solicitó “en estos temas tan delicados, más prudencia, más equilibrio, más templanza y, por supuesto, más responsabilidad también de los organismos del Estado”.

Este lunes y tras algunas críticas de parte del Partido Republicano, la senadora Núñez afirmó que sus dichos fueron mal interpretados y apuntó a que “si se encuentra un botón, obviamente uno podrá seguir avanzando en el proyecto, pero si se encuentran osamentas, obviamente que nos tendremos que detener a ver quiénes son“.

“En definitiva, creo que aquí hay que dejar en claro que nosotros estamos trabajando de muy buena manera. Con el Presidente tenemos conversaciones diarias, nosotros entendemos, no solamente el rol de cada uno y por lo tanto, la separación de los poderes del Estado, sino que lo más importante, el convocarnos a trabajar, para que en una cuestión tan sentida como es la seguridad, podamos tener en la Cuenta Pública una estrategia clara, definida, con plazos, con recursos, con tareas con roles, para que la ciudadanía lo sepa”, manifestó.

En esa línea, la parlamentaria explicó que el principal objetivo de la reunión de este lunes, fue presentarle a Kast una serie de proyectos que están en el Congreso y a los que podría ponerles urgencia, para seguir avanzando en la agenda de seguridad.

“Le hemos entregado al Presidente una propuesta elaborada en materia de seguridad, no solo priorizando los proyectos de ley que se están tramitando, sino que también aquellos que esperamos, pueda el Presidente considerar para anunciarlo. Nos parece vital que como colegisladores en esta materia, podamos tener una estrategia clara, un plan bien diseñado”, insistió.