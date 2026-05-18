Plan de Reconstrucción Nacional entra en fase decisiva con críticas opositoras por velocidad de la reforma

La Cámara de Diputadas y Diputados entró este lunes en una de las semanas más importantes para el proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno. Las comisiones de Trabajo y de Medio Ambiente avanzaron en parte importante del articulado, mientras el Ejecutivo apuesta a despachar la iniciativa al Senado este miércoles.

En la Comisión de Trabajo, el oficialismo consiguió aprobar el artículo que endurece las sanciones por el uso indebido de licencias médicas en el sector público. La norma establece que infringir el reposo, trabajar durante una licencia o falsificarla constituirá una falta grave al principio de probidad y podrá terminar incluso en la destitución de funcionarios.

No pasó lo mismo con las normas ligadas al Sence. La comisión rechazó nuevamente los artículos que modificaban la franquicia tributaria para capacitación laboral, los mismos que ya habían caído en Hacienda.

Uno de ellos eliminaba el mecanismo que permite a las empresas descontar gastos de capacitación de impuestos. El otro impedía financiar procesos de certificación laboral mediante esa franquicia.

Tras la votación, los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y del Trabajo, Tomás Rau, confirmaron que intentarán reponer parte de esas medidas en el Senado.

La discusión abrió un nuevo choque entre oficialismo y oposición. Desde el PC, el diputado Luis Cuello acusó al Gobierno de intentar sacar adelante la reforma sin discusión suficiente: “Creo que este trámite en la Comisión de Trabajo da cuenta de la intención del Ejecutivo de hacer pasar las cosas de forma exprés, de forma rápida, sin debate y también por decreto”.

Cuello sostuvo además que, aunque las normas sobre el Sence fueron rechazadas, el Ejecutivo igualmente está debilitando el sistema de capacitación.

“Mientras pasa eso, se está desfinanciando el Sence en un 44%. O sea, no hay recursos para capacitar trabajadores”, afirmó.

Las críticas también apuntaron al tiempo que ha tomado la tramitación. El diputado socialista Nelson Venegas cuestionó la velocidad del debate y acusó falta de deliberación política.

“Esta reforma en ningún caso debería haber demorado menos de cinco o seis meses para que hubiera salido una buena ley”, sostuvo.

“Lo más lamentable es que se ha socavado la deliberación democrática”, agregó.

El vicepresidente del Partido Republicano y presidente de la Comisión de Trabajo, José Carlos Meza, salió al paso de las críticas de la oposición por la rapidez con que se tramita la megarreforma del Gobierno y aseguró que quienes terminaron restringiendo el debate fueron precisamente los sectores contrarios al Ejecutivo.

“A cualquiera que crea que no hubo espacio al debate, que vea las grabaciones de las sesiones que hemos tenido en la Comisión de Hacienda. Ahí se ve cómo los parlamentarios oficialistas se dedicaron, en todas las sesiones, a destrabar la discusión, mientras que en cuestiones inconexas y ajenas al debate los representantes de oposición se extendían por una hora y media”, afirmó en entrevista con Radio Cooperativa.

Meza sostuvo además que la oposición perdió tiempo clave al negarse a sesionar durante la semana distrital y advirtió que la discusión más compleja todavía está pendiente.

En medio de la discusión, Renovación Nacional presentó indicaciones para reformar el sistema de capacitación laboral sin eliminar el Sence. La diputada Ximena Ossandón entregó la propuesta al ministro Quiroz y defendió una reestructuración del sistema.

“Como Bancada de Renovación Nacional no creemos que el Sence deba terminar, sino que debe reestructurarse”, afirmó.

La parlamentaria agregó que “el Sence es algo que realmente le ha cambiado la vida a muchas personas, pero efectivamente ha tenido malos usos y abusos”.

Comisión de Medio Ambiente

Mientras Trabajo discutía el futuro de la capacitación laboral, la Comisión de Medio Ambiente avanzó con las normas ambientales y pesqueras incluidas en el proyecto. El oficialismo logró aprobar los artículos 4, 5 y 6 pese a los reparos de la oposición.

Entre las normas aprobadas está la reducción del plazo para invalidar autorizaciones sectoriales, que baja de dos años a seis meses. También se aprobó una disposición que exime ciertas relocalizaciones de concesiones de acuicultura de ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental.

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, defendió el contenido de la reforma y descartó que implique una baja en los estándares ambientales.

“Hemos tenido una muy buena votación en lo que hemos avanzado hoy día. Ha sido un tono muy favorable”, afirmó.

La secretaria de Estado también respondió a las críticas sobre eventuales espacios para lobby empresarial: “El sistema Chile cuenta con una institucionalidad ambiental muy robusta. El Servicio de Evaluación Ambiental ha ido adquiriendo experiencia y reconocimiento”.

Pero las normas ambientales abrieron otro flanco para el Ejecutivo. La Corte Suprema advirtió problemas en parte del articulado y pidió mejorar la redacción de algunas disposiciones relacionadas con reclamaciones ambientales y restitución de gastos a privados.

El máximo tribunal alertó además que una de las normas podría terminar transformando al Estado “en una suerte de asegurador general del riesgo regulatorio de la inversión privada”.

Desde la oposición, el diputado del Frente Amplio Jaime Bassa criticó tanto el contenido del proyecto como el ritmo de la discusión: “El Ejecutivo está empujando a mucha presión la tramitación de un proyecto de ley que tiene una dimensión refundacional muy significativa”.

Bassa cuestionó además que materias de largo alcance se estén aprobando “a la rápida” y acusó que la reforma termina favoreciendo “los intereses de los súper ricos”.

El miércoles será el día clave para el Gobierno. La Sala de la Cámara votará el proyecto de Reconstrucción Nacional tanto en general como en particular. Para despachar la iniciativa al Senado se necesitan 78 votos, una cifra que en el oficialismo esperan alcanzar sin mayores problemas.