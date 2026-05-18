Recortes en Salud: Emilio Santelices asegura que pueden realizarse “sin afectar a los pacientes”

El exministro de Salud del segundo gobierno de Sebastián Piñera, Emilio Santelices, abordó la controversia generada por el recorte presupuestario de más de $413 mil millones aplicado al Ministerio de Salud, defendiendo que el ajuste sí puede ejecutarse sin afectar la atención de los pacientes. Sin embargo, criticó la manera en que el Ejecutivo ha planteado la reducción.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el exsecretario de Estado señaló que “¿Se puede realizar la reducción? Sí, se puede hacer. ¿Se puede hacer sin afectar la atención de los pacientes? Sí, se puede hacer”.

Santelices remarcó que el problema no está en el objetivo del ajuste, sino en la metodología utilizada para implementarlo. Según explicó, el error del Gobierno ha sido plantear una reducción “proporcional y transversal” en todos los componentes del sistema de salud, en vez de focalizar los recortes en áreas donde existen ineficiencias comprobadas.

“Si nosotros definiéramos que los recortes presupuestarios se van a hacer en aquellas áreas donde sabemos fundadamente que existen ineficiencias, por el solo hecho de ajustar esas ineficiencias se financia la reducción sin afectar a las personas”, sostuvo.

“Uno incluso podría acopiar una cantidad de recursos mayor a los 413 mil millones que le están exigiendo al Ministerio de Salud”, indicó, apuntando a medidas que mejoren la eficiencia.

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Entre los ejemplos, Santelices mencionó el ausentismo en el sector público de salud, señalando que reducirlo desde 15,9 días promedio por funcionario a 12,5 días permitiría ahorrar cerca de $200 mil millones.

Asimismo, citó estudios de la Comisión Nacional de Productividad que, según afirmó, muestran ineficiencias en la compra de medicamentos e insumos médicos, lo que podría traducirse en ahorros por alrededor de $95 mil millones sin necesidad de cambios legales.

El exministro también cuestionó la subutilización de pabellones quirúrgicos y el funcionamiento de las denominadas “sociedades médicas” al interior de hospitales públicos. “Según presupuestos, son $300 mil millones”, indicó.

En esa línea, Santelices insistió en que el debate no debe centrarse únicamente en el monto del recorte, sino en cómo se ejecuta. “Aquí no es la discusión del qué sino qué del cómo”, enfatizó, agregando que la situación evidencia problemas estructurales que el sistema sanitario arrastra desde hace años.

“El sistema está agotado en la forma en que lo estamos llevando y necesitamos ir haciendo cambios de fondo”, señaló.