Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 18 de Mayo de 2026


Universidad de Chile encarga informe jurídico por escándalo en Azul Azul

Nuestra casa de estudios se comprometió a seguir de cerca el proceso penal en contra de Michael Clark. En ese marco, estudiará el convenio que mantiene con la sociedad anónima dueña del club de fútbol.

Nuestra casa de estudios se comprometió a seguir de cerca el proceso penal en contra de Michael Clark. En ese marco, estudiará el convenio que mantiene con la sociedad anónima dueña del club de fútbol.

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En el marco de la investigación en contra del expresidente de Azul Azul, Michael Clark, la Universidad de Chile se comprometió a dar seguimiento al proceso penal y a velar para que sus valores y principios sean respetados por el club de fútbol que lleva su nombre.

A través de un comunicado público, la Universidad de Chile aseguró que la indagación sobre Clark, “refuerzan lo señalado por esta Casa de Estudios Superiores en la última junta ordinaria de accionistas de la concesionaria, en la que advertimos una falta de transparencia en la información de la sociedad y la existencia de un débil gobierno corporativo”.

“La Universidad de Chile persistirá en su mandato ineludible de resguardo de sus normas y valores en relación al debido cumplimiento del Convenio suscrito con Azul Azul S.A., así como al artículo 63 del Estatuto de la Universidad, en el que se establece su obligación de cautelar en forma integral el prestigio de la institución”, señaló.

En esa línea, nuestra casa de estudios indicó quecontinuará dando seguimiento permanente a los procesos penales que involucran al principal accionista de la concesionaria” y que además “ha encargado la elaboración de un informe jurídico al profesor de la Facultad de Derecho de esta Universidad, Andrés Jana Linetzky“.

El estudio determinará “los alcances legales de la situación, incluidos sus efectos sobre el Convenio suscrito con Azul Azul S.A” y propondrá “distintos cursos de acción procedentes para la protección y respeto de los derechos de la Universidad”. “Dicho informe será entregado a la autoridad que sea elegida como próxima Rectora o Rector de la Universidad de Chile para su análisis y decisión”, detalló el comunicado.

“La Universidad de Chile reconoce en el club de fútbol profesional una parte importante de su identidad e historia y velará permanentemente para que sus valores y principios formen parte del presente y futuro del Club que lleva su nombre”, concluye.

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