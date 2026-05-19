"Al PDG no le hace ningún sentido": Jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela cuestiona eliminación de franquicia tributaria del Sence

La discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional entró en una etapa decisiva en la Cámara de Diputadas y Diputados. A horas de que la Sala inicie el debate en general de la iniciativa, el jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, confirmó que su colectividad respaldará la idea de legislar, aunque advirtió que existen diferencias importantes con el contenido de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario sostuvo que el apoyo del PDG quedó condicionado al avance de medidas comprometidas por el Ejecutivo, entre ellas la devolución del IVA en pañales y medicamentos. Sin embargo, aclaró que el escenario cambiará cuando comience la discusión artículo por artículo.

“Nosotros hemos dicho que en la medida que se cumpliera el compromiso de avanzar con el proyecto de devolución de IVA, pañales y medicamentos, nosotros íbamos a estar disponibles para aprobar la idea de legislar”, señaló.

Valenzuela manifestó que uno de los principales reparos del partido apunta a los cambios en la franquicia tributaria del Sence. Según indicó, la propuesta del Gobierno pone en riesgo miles de empleos vinculados al sistema de capacitación laboral.

“Al Partido de la Gente no le hace ningún sentido”, dijo. El diputado agregó que, aunque existen abusos en el sistema, el camino debe ser modernizarlo y no eliminado.

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El parlamentario también cuestionó aspectos de la reforma relacionados con la invariabilidad tributaria para grandes empresas y aseguró que el PDG buscará introducir modificaciones durante la discusión legislativa. Entre ellas, planteó que las empresas que accedan a invariabilidad deban pagar una tasa mayor de impuestos como forma de compensación fiscal.

“Si usted crea invariabilidad tributaria, que en vez de pagar 23% pague 25%”, propuso.

Otro de los puntos planteados por Valenzuela fueron las observaciones al capítulo ambiental de la reforma. El diputado afirmó que existen dudas respecto al mecanismo de compensación estatal a empresas cuyos proyectos sean paralizados y frente aquello, el PDG ya inició conversaciones con el Ejecutivo para introducir cambios.

“No solo porque le paren el proyecto a una empresa y ellos dan una solicitud y le dicen devuélveme toda la plata. El Estado va a devolverle toda la plata porque es un impuesto que pagan incluso la gente más pobre en nuestro país”, advirtió.

El jefe de bancada del PDG también criticó la estrategia comunicacional del Gobierno frente a los recortes presupuestarios y acusó falta de claridad respecto a las medidas de ajuste fiscal.

“Yo creo que el Gobierno lo ha hecho muy mal en materia comunicacional”, estimó. A su juicio, el Ejecutivo instaló incertidumbre al anunciar reducciones de programas sin explicar previamente el impacto real de esas decisiones.

En la entrevista, Valenzuela además abordó la situación de seguridad pública y las críticas a la gestión de la ministra Trinidad Steinert. El diputado observó que el Gobierno aún no logra mostrar una estrategia clara para enfrentar la crisis de seguridad y que por ello, la ciudadanía sigue sintiendo abandono.

“Hoy día no tenemos certeza, la seguridad la ha perdido la familia chilena”, aseveró.

El diputado incluso abrió la puerta a respaldar una eventual acusación constitucional contra la ministra. “Estamos esperando y las soluciones no llegan, no hay un plan, no hay una estrategia”, enfatizó.