Declaración pública cuestiona al embajador de Israel en Chile por “injerencias” y defensa de ofensiva en Gaza

Una extensa declaración pública firmada por académicos, dirigentes sociales, parlamentarios, artistas y organizaciones de derechos humanos expresó su “profunda preocupación y condena” ante la conducta del embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, acusándolo de realizar “injerencias” en asuntos internos del país y de actuar como “apologista” de la ofensiva israelí contra el pueblo palestino.
El documento, titulado “Declaración por la soberanía y el compromiso de Chile con los DD.HH. y el Derecho Internacional Humanitario, ante las injerencias del embajador israelí, señor Peleg Lewi”, sostiene que desde su llegada al cargo, en agosto de 2025, el diplomático “ha convertido su investidura diplomática en una plataforma de injerencia y propaganda política sionista”.
Según los firmantes, el embajador “ha interpelado, cuestionado y presionado sistemáticamente a autoridades y organismos autónomos del Estado chileno, con el evidente propósito de condicionar decisiones soberanas de la política nacional y exterior de nuestro país”. Asimismo, afirman que también “ha hostigado y señalado a académicos, académicas y defensores de derechos humanos por sus fundadas denuncias sobre las graves violaciones del Estado de Israel”.
La declaración acusa además a Lewi de “normalizar de manera permanente el genocidio que su Estado perpetra contra el pueblo palestino”, agregando que ello contraviene principios establecidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
El texto asegura que, a mayo de 2026, la ofensiva israelí en Gaza “ha causado más de 75.000 muertes”, indicando además que estudios independientes —como uno publicado por la revista científica The Lancet— sostienen que la cifra real de víctimas directas e indirectas podría ser incluso mayor.
Los firmantes manifestaron además su “horror e indignación” porque “la inmensa mayoría de dichas víctimas sean niños, niñas y mujeres”, denunciando la destrucción de “viviendas, hospitales, escuelas, campos de refugiados e infraestructura esencial de agua, energía y alimentación”.
En el documento también se cuestiona la respuesta del Gobierno chileno y de la Cancillería frente a las actuaciones del diplomático israelí. La declaración sostiene que “resulta especialmente grave la actitud pasiva del Gobierno y de la Cancillería chilena, que hasta ahora no han emitido pronunciamiento alguno ni adoptado medidas concretas frente a estas reiteradas injerencias”.
Asimismo, los adherentes señalaron que el canciller chileno, Francisco Pérez, “se ha reunido en al menos dos ocasiones con el señor Lewi, sin que exista hasta ahora una sola declaración pública que rechace las claras vulneraciones a los límites de la diplomacia”.
Los firmantes también enfatizaron que su crítica “no guarda relación alguna con sus creencias ni con su herencia cultural”, subrayando que “el sionismo es una ideología política y no una condición intrínseca” de la tradición judía. En ese contexto, calificaron como “una falsedad deliberada” cualquier intento de catalogar las críticas al embajador como antisemitismo.
“El uso de esa infame etiqueta como escudo ante la crítica por las atrocidades de un Estado colonial, racista y supremacista —o para resguardar la conducta propagandística de sus agentes— es un recurso agotado e inaceptable”, señala el texto.
La declaración concluye afirmando que “Chile no puede convertirse en un espacio propicio para la propaganda de quienes perpetran la eliminación sistemática de un pueblo”, y sostiene que “frente a la barbarie y la impunidad, la neutralidad no es una opción ni ética ni jurídicamente aceptable”.
La lista de los firmantes es la siguiente:
Faride Zerán, académica Universidad de Chile, Premio Nacional de Periodismo 2007
Diamela Eltit González, escritora, Premio Nacional de Literatura 2018
Jorge Arrate Mac Niven, abogado y economista, Frente Amplio
Ana María Gazmuri Vieira, diputada distrito 12
Andrés Giordano, diputado distrito 9
Jaime Bassa, diputado distrito 7
Fares Jadue Leiva, alcalde de Recoleta
Sergio Grez Toso, historiador, profesor titular Universidad de Chile
Rodrigo Karmy, filósofo, Universidad de Chile
María Eugenia Góngora, profesora, Universidad de Chile
Ricardo Marzuca, académico Universidad de Chile
Soledad Chávez Fajardo, profesora Universidad de Chile
Mauricio Amar, Centro de Estudios Árabes Eugenio Chahuán, Universidad de Chile
Daniel Jadue Jadue, arquitecto, sociólogo; Comisión Política Partido Comunista
Alejandra Valle, periodista y concejala por Ñuñoa
Camilo Parada Ortiz, trabajador de la cultura, Movimiento Anticapitalista
Michelle Guillou, consultora internacional, Organización Panamericana de la Salud
Christine Kachadourian, presidenta Agrupación de DD.HH. y Sitios de Macul
Joseffe Cáceres, Consejera Universitaria UMCE
Hernán Palma, médico salud mental Fundación Anastasis
Luis Mariano Rendón, abogado
Claudia Mix, ex diputada distrito 8, Frente Amplio
Ariadna Biotti Silva, historiadora, Universidad de Chile
Germán Manríquez, doctor en Ciencias Biomédicas, profesor asociado Universidad de Chile
Riet Delsing, antropóloga PhD, Investigadora independiente
Mónica Galanti, médico pediatra, Hospital Roberto del Río y Universidad de Chile
Valentina Fajreldin Chuaqui, académica Universidad de Chile
Tania Melnick, comunicadora social
Marcelo Urra, psicólogo, Escuela de Árabe Mahmoud Darwish
Mauricio Fuentes Alburquenque, académico Universidad de Chile
Paulo Slachevsky, editor
Paulina Acevedo Menanteau, docente
Disha Duarte, músico
Mireya García, asistente social, Comisión Ética Contra la Tortura
Hugo Farías Moya, vocero colectivo Profesionales por el Socialismo
Carlota Espina, presidenta del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren (CEILER)
Javiera Zúñiga, terapeuta ocupacional, coordinadora política Movimiento Solidaridad
José Reyes, Colegio de Profesores de Chile
Pablo Abufom, docente Universidad Andrés Bello
Juana Aguilera Jaramillo, presidenta Comisión Ética Contra la Tortura
Cecilia Ceruti, periodista
Roser Navarro, abogada.
Marianela Villanueva, antropóloga, ONG Mil Mesetas
Marcela García, enfermera, Taller Tatreez Sumud
Enrique Hasbún Román, escritor y cineasta
Claudio Farah Meza, médico, especialista en Salud Pública
Esperanza Marzouka, médico hematólogo
Eduardo Asfura, profesor Facultad de Humanidades USACH
Paula Jaramillo Solís, máster en Biblioteca Escolar y Promoción de la Lectura, Liceo Lenka Franulic
Andrés Figueroa Cornejo, periodista
Luciana Cadahia
Loreto Lacroix, periodista, profesora de inglés
Claudia Eltit, traductora
Jeannette Danty Lareaín, agrónoma y Magíster en Gerencia de Políticas Públicas
Gabriel Joo, bioquímico
Aldo Bombardiere Castro, Magíster en filosofía
Nadia López, taller de Tatreez Sumud
José Kaffman
Pamela Hormazábal Chaud, profesora.
Isabel Quintana, psicóloga, Acción Litoral por Gaza (ALGA)
Paulina Núñez, bibliotecaria
Elsa Pezoa, Centro Cultural Villa Los Presidentes
Valeria Ramos Fonseca, enfermera
Marcela Palma Troncoso, profesora
Matías Maringer, automatización, Partido Comunista
María Asfura Insunza, dueña de casa
Alberto Maringer, ingeniero civil
Isabel Gallardo, pensionada
Manuel Rojas, técnico agrícola (pensionado)
María Espinoza, administradora
Alonso Azócar Avendaño, jubilado
Mónica Tellería, jubilada
Verónica Alonso, profesora pensionada
Gloria Salazar, psicóloga
Ana María Musre Hernández, asistente social
Patricia Musre, Licenciada en Lengua y Cultura Árabe
Tania Loaiza
Marco Antonio Cáceres Mellado, tecnólogo de los alimentos
Norbel Galanti, bioquímico
Acción Litoral por Gaza (ALGA)
Agrupación de Derechos Humanos y Sitios de Macul
Agrupación Judía Diana Arón (ADJA)
Centro Cultural Villa Los Presidentes
Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren (CEILER)
Comisión Ética contra la Tortura (CECT)
Comité Humanitario de Solidaridad con Palestina
Coordinadora por Palestina
Escuela de Árabe Mahmoud Darwish
Esquina de la Dignidad
Frente Autoconvocado por Palestina de Iquique
Fundación Memoria Histórica
Judíxs Antisionistas contra la Ocupación y el Apartheid
La Mesa Palestina
Movimiento Anticapitalista
Movimiento Solidaridad
Ñuñoa por Palestina Libre
ONG Mil Mesetas
Profesionales por el Socialismo
Puerto Montt con Palestina