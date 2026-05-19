Declaración pública cuestiona al embajador de Israel en Chile por “injerencias” y defensa de ofensiva en Gaza

Una extensa declaración pública firmada por académicos, dirigentes sociales, parlamentarios, artistas y organizaciones de derechos humanos expresó su “profunda preocupación y condena” ante la conducta del embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, acusándolo de realizar “injerencias” en asuntos internos del país y de actuar como “apologista” de la ofensiva israelí contra el pueblo palestino.

El documento, titulado “Declaración por la soberanía y el compromiso de Chile con los DD.HH. y el Derecho Internacional Humanitario, ante las injerencias del embajador israelí, señor Peleg Lewi”, sostiene que desde su llegada al cargo, en agosto de 2025, el diplomático “ha convertido su investidura diplomática en una plataforma de injerencia y propaganda política sionista”.

Según los firmantes, el embajador “ha interpelado, cuestionado y presionado sistemáticamente a autoridades y organismos autónomos del Estado chileno, con el evidente propósito de condicionar decisiones soberanas de la política nacional y exterior de nuestro país”. Asimismo, afirman que también “ha hostigado y señalado a académicos, académicas y defensores de derechos humanos por sus fundadas denuncias sobre las graves violaciones del Estado de Israel”.

La declaración acusa además a Lewi de “normalizar de manera permanente el genocidio que su Estado perpetra contra el pueblo palestino”, agregando que ello contraviene principios establecidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

El texto asegura que, a mayo de 2026, la ofensiva israelí en Gaza “ha causado más de 75.000 muertes”, indicando además que estudios independientes —como uno publicado por la revista científica The Lancet— sostienen que la cifra real de víctimas directas e indirectas podría ser incluso mayor.

Los firmantes manifestaron además su “horror e indignación” porque “la inmensa mayoría de dichas víctimas sean niños, niñas y mujeres”, denunciando la destrucción de “viviendas, hospitales, escuelas, campos de refugiados e infraestructura esencial de agua, energía y alimentación”.

En el documento también se cuestiona la respuesta del Gobierno chileno y de la Cancillería frente a las actuaciones del diplomático israelí. La declaración sostiene que “resulta especialmente grave la actitud pasiva del Gobierno y de la Cancillería chilena, que hasta ahora no han emitido pronunciamiento alguno ni adoptado medidas concretas frente a estas reiteradas injerencias”.

Asimismo, los adherentes señalaron que el canciller chileno, Francisco Pérez, “se ha reunido en al menos dos ocasiones con el señor Lewi, sin que exista hasta ahora una sola declaración pública que rechace las claras vulneraciones a los límites de la diplomacia”.

Los firmantes también enfatizaron que su crítica “no guarda relación alguna con sus creencias ni con su herencia cultural”, subrayando que “el sionismo es una ideología política y no una condición intrínseca” de la tradición judía. En ese contexto, calificaron como “una falsedad deliberada” cualquier intento de catalogar las críticas al embajador como antisemitismo.

“El uso de esa infame etiqueta como escudo ante la crítica por las atrocidades de un Estado colonial, racista y supremacista —o para resguardar la conducta propagandística de sus agentes— es un recurso agotado e inaceptable”, señala el texto.

La declaración concluye afirmando que “Chile no puede convertirse en un espacio propicio para la propaganda de quienes perpetran la eliminación sistemática de un pueblo”, y sostiene que “frente a la barbarie y la impunidad, la neutralidad no es una opción ni ética ni jurídicamente aceptable”.

La lista de los firmantes es la siguiente:

Faride Zerán, académica Universidad de Chile, Premio Nacional de Periodismo 2007

Diamela Eltit González, escritora, Premio Nacional de Literatura 2018

Jorge Arrate Mac Niven, abogado y economista, Frente Amplio

Ana María Gazmuri Vieira, diputada distrito 12

Andrés Giordano, diputado distrito 9

Jaime Bassa, diputado distrito 7

Fares Jadue Leiva, alcalde de Recoleta

Sergio Grez Toso, historiador, profesor titular Universidad de Chile

Rodrigo Karmy, filósofo, Universidad de Chile

María Eugenia Góngora, profesora, Universidad de Chile

Ricardo Marzuca, académico Universidad de Chile

Soledad Chávez Fajardo, profesora Universidad de Chile

Mauricio Amar, Centro de Estudios Árabes Eugenio Chahuán, Universidad de Chile

Daniel Jadue Jadue, arquitecto, sociólogo; Comisión Política Partido Comunista

Alejandra Valle, periodista y concejala por Ñuñoa

Camilo Parada Ortiz, trabajador de la cultura, Movimiento Anticapitalista

Michelle Guillou, consultora internacional, Organización Panamericana de la Salud

Christine Kachadourian, presidenta Agrupación de DD.HH. y Sitios de Macul

Joseffe Cáceres, Consejera Universitaria UMCE

Hernán Palma, médico salud mental Fundación Anastasis

Luis Mariano Rendón, abogado

Claudia Mix, ex diputada distrito 8, Frente Amplio

Ariadna Biotti Silva, historiadora, Universidad de Chile

Germán Manríquez, doctor en Ciencias Biomédicas, profesor asociado Universidad de Chile

Riet Delsing, antropóloga PhD, Investigadora independiente

Mónica Galanti, médico pediatra, Hospital Roberto del Río y Universidad de Chile

Valentina Fajreldin Chuaqui, académica Universidad de Chile

Tania Melnick, comunicadora social

Marcelo Urra, psicólogo, Escuela de Árabe Mahmoud Darwish

Mauricio Fuentes Alburquenque, académico Universidad de Chile

Paulo Slachevsky, editor

Paulina Acevedo Menanteau, docente

Disha Duarte, músico

Mireya García, asistente social, Comisión Ética Contra la Tortura

Hugo Farías Moya, vocero colectivo Profesionales por el Socialismo

Carlota Espina, presidenta del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren (CEILER)

Javiera Zúñiga, terapeuta ocupacional, coordinadora política Movimiento Solidaridad

José Reyes, Colegio de Profesores de Chile

Pablo Abufom, docente Universidad Andrés Bello

Juana Aguilera Jaramillo, presidenta Comisión Ética Contra la Tortura

Cecilia Ceruti, periodista

Roser Navarro, abogada.

Marianela Villanueva, antropóloga, ONG Mil Mesetas

Marcela García, enfermera, Taller Tatreez Sumud

Enrique Hasbún Román, escritor y cineasta

Claudio Farah Meza, médico, especialista en Salud Pública

Esperanza Marzouka, médico hematólogo

Eduardo Asfura, profesor Facultad de Humanidades USACH

Paula Jaramillo Solís, máster en Biblioteca Escolar y Promoción de la Lectura, Liceo Lenka Franulic

Andrés Figueroa Cornejo, periodista

Luciana Cadahia

Loreto Lacroix, periodista, profesora de inglés

Claudia Eltit, traductora

Jeannette Danty Lareaín, agrónoma y Magíster en Gerencia de Políticas Públicas

Gabriel Joo, bioquímico

Aldo Bombardiere Castro, Magíster en filosofía

Nadia López, taller de Tatreez Sumud

José Kaffman

Pamela Hormazábal Chaud, profesora.

Isabel Quintana, psicóloga, Acción Litoral por Gaza (ALGA)

Paulina Núñez, bibliotecaria

Elsa Pezoa, Centro Cultural Villa Los Presidentes

Valeria Ramos Fonseca, enfermera

Marcela Palma Troncoso, profesora

Matías Maringer, automatización, Partido Comunista

María Asfura Insunza, dueña de casa

Alberto Maringer, ingeniero civil

Isabel Gallardo, pensionada

Manuel Rojas, técnico agrícola (pensionado)

María Espinoza, administradora

Alonso Azócar Avendaño, jubilado

Mónica Tellería, jubilada

Verónica Alonso, profesora pensionada

Gloria Salazar, psicóloga

Ana María Musre Hernández, asistente social

Patricia Musre, Licenciada en Lengua y Cultura Árabe

Tania Loaiza

Marco Antonio Cáceres Mellado, tecnólogo de los alimentos

Norbel Galanti, bioquímico

Acción Litoral por Gaza (ALGA)

Agrupación de Derechos Humanos y Sitios de Macul

Agrupación Judía Diana Arón (ADJA)

Centro Cultural Villa Los Presidentes

Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren (CEILER)

Comisión Ética contra la Tortura (CECT)

Comité Humanitario de Solidaridad con Palestina

Coordinadora por Palestina

Escuela de Árabe Mahmoud Darwish

Esquina de la Dignidad

Frente Autoconvocado por Palestina de Iquique

Fundación Memoria Histórica

Judíxs Antisionistas contra la Ocupación y el Apartheid

La Mesa Palestina

Movimiento Anticapitalista

Movimiento Solidaridad

Ñuñoa por Palestina Libre

ONG Mil Mesetas

Profesionales por el Socialismo

Puerto Montt con Palestina