Democracia Cristiana anuncia que rechazará idea de legislar el proyecto de Reconstrucción

De cara a la votación que se realizará mañana miércoles en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, la Democracia Cristiana (DC) anunció que no apoyará la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción Nacional.

El jefe de bancada de la DC, Jorge Díaz, afirmó que la decisión fue tomada “de una manera muy consciente, además con un diálogo permanente con el Gobierno donde las principales posiciones que ha mantenido la Democracia Cristiana de, no solamente reducir los años de inviabilidad tributaria, sino que también de reducir el impuesto corporativo, no fueron consideradas en este proyecto de ley”, sostuvo.

“Es un proyecto de ley que beneficia principalmente a los grandes patrimonios del país, que se aleja de las principales necesidades de la ciudadanía y que, además, se mezcla con una reducción importante en distintas materias que están afectando a los territorios”, argumentó el parlamentario.

Por su parte, el diputado y presidente de la DC, Álvaro Ortiz, fue más allá y acusó que el Gobierno “ha pasado una aplanadora” y “tuvo poca capacidad de recibir y de aplicar ideas y propuestas que hemos entregado como bancada, en el ámbito agrícola y de bajar impuestos de primera categoría”, agregó.

Ortiz además adelantó que el rechazo en general se replicará en el Senado: “La posición que ha dicho nuestro jefe de bancada, que es rechazar la idea de legislar, va a ser la misma actitud que van a tomar nuestros senadores al momento de tener que pronunciarse”, dijo.

Cabe señalar que el Gobierno ya tiene los votos para aprobar la idea de legislar en la Sala de la Cámara de Diputados, pues cuenta con los 13 apoyos de la bancada del Partido de la Gente. Sin embargo, la falta de respaldo de la DC podría ser un mal precedente para los próximos pasos de la tramitación.