Diego Montaño por crisis en Bolivia: “Me cuesta pensar que Rodrigo Paz vaya a renunciar a seis meses de arrancar el gobierno”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el editor político del diario La Razón, Diego Montaño, se refirió a la crisis política en Bolivia. El periodista explicó que se llegó a este punto “por una confluencia de muchas agendas sectoriales que fueron desatendidas por el Gobierno y que fueron postergadas o pateadas”.

Como temas que han presionado la agenda mencionó, por ejemplo, la tardanza en responder a la petición de incremento salarial; también el rechazo a la Ley 1720, sobre propiedad de la tierra y que terminó por desecharse. “El humor social viene cargado por la situación de la mala calidad del combustible, que desde diciembre pasó de costar $3.74 a $6.96, en el caso del diésel $3.72 a $9.81 y los reclamos por la gasolina de mala calidad”, dijo. Sobre lo último, explicó que incluso se acusa boicot.

“Entonces, eso empeoró el estado del humor social y ahora el pedido básicamente es de renuncia del Presidente”, indicó el periodista.

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Montaño analizó las últimas elecciones que llevaron al poder al presidente actual y cómo esto habla de la estabilidad política de Bolivia. “¿Qué dicen ahora muchos de los exvotantes, diríamos, de Rodrigo Paz? Que llegó al gobierno con sus votos, con una agenda y terminó gobernando con otra agenda y con quienes no lo apoyaban. Quiero decir, por ejemplo, los sectores agroindustriales de Santa Cruz. Las primeras medidas anunciadas por el Gobierno fueron la eliminación del impuesto a las grandes fortunas, esta Ley 1720 la presentó frente a la agroindustria cruceña, la promulgó allí. Entonces, se entendió como una traición a su electorado”, explicó.

Entonces, para Rodrigo Paz, aseguró que “en realidad fue un voto muy prestado, como suele ser, pero sobre todo por el mal menor, el temor que sentía el electorado que votaba históricamente por el Movimiento al Socialismo (MAS) respecto a Jorge Tuto Quiroga, que era el otro contendiente en el balotaje. Esto fue lo que los llevó a votar por Rodrigo Paz en la segunda vuelta”.

Respecto al peso de Evo Morales en los movimientos sociales que hoy se manifiestan, el periodista explicó que sigue teniendo un peso, más no es “el único responsable o la mano detrás de las movilizaciones”.

“No hay un liderazgo claro, hay una serie de movilizaciones. Por ejemplo, ayer hubo una serie de marchas, entre ellas una marcha del Evisimo (de Evo Morales), que llegó hasta La Paz, y todas confluyeron ayer en el centro de la ciudad (…) Entonces, que sí es parte de, sin lugar a dudas, pero que él sea el artífice, me cuesta pensarlo”, aseguró.

Sobre el descontento de la ciudadanía con las administraciones anteriores que también gestaron el descontento actual, Montaño explicó que “es muy probable” que la gente se cansó del MAS. Sin embargo, afirmó que, en las últimas elecciones “también había un descontento con lo que había antes”, por ejemplo con Tuto Quiroga, que fue autoridad a principios de los 2000.

“Y en ese sentido Rodrigo Paz fue muy hábil, porque su línea discursiva no era de la clásica derecha, sino que él decía que iba a gobernar con los sectores populares, que no se iba a hablar del Estado plurinacional, no se iba a tocar aquello de que se respetaba la democracia. Era el candidato de centro, que le hablaba al electorado masista o exmasista, y también captaba votos de la derecha”, señaló.

En la misma línea de lo anterior, explicó que “entienden algunos sectores que lo apoyaron, que sienten que hay un voto de traición hacia ellos y por eso hoy están movilizados. De hecho, uno escucha algunos sondeos de medios de comunicación y dicen, ‘Rodrigo Paz, traidor, gobierna con los ricos, no con nosotros’.

Para el periodista, es “muy difícil saber” qué va a pasar con el conflicto. “Es difícil pensar en una mesa de negociación cuando por un lado piden la renuncia del Presidente, ¿qué se puede negociar frente a ellos? Y, por otro lado, cuando el vocero presidencial sale y dice, ‘estos dirigentes están siendo financiados por el narcotráfico’, pero los convoca al diálogo, hace casi una contradicción. Entonces en este momento creo que lo que le está faltando al gobierno es capacidad de hacer política, de tener operadores políticos”, aseguró.

“Me cuesta pensar que a seis meses de arrancar el gobierno, Rodrigo Paz vaya a terminar su mandato ahora, a renunciar, pero todo dependerá de que no se incremente la violencia, porque cuando empieza a haber muertos ahí sabemos que la historia cambia totalmente”, finalizó Montaño.