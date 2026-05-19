En nuevo allanamiento a Temucuicui capturan a Jorge Huenchullán

En un nuevo allanamiento realizado por la PDI, Carabineros y efectivos del Ejército en la comunidad mapuche de Temucuicui, comuna de Ercilla, en la Región de La Araucanía, fueron detenidos el comunero mapuche Jorge Huenchullán Cayul y su pareja, Carolina Padilla Manquel.

Según reportó Radio Bío Bío, ambos fueron sacados del lugar en un helicóptero del Ejército en medio de disparos y trasladados hasta la ciudad de Victoria. El Juzgado de Garantía de Victoria había emitido órdenes de captura contra Huenchullán, quien era buscado desde hace cinco años.

El procedimiento, denominado “Operación Tridente”, comenzó alrededor de las dos de la madrugada y los detenidos fueron ubicados en su domicilio.

Jorge Huenchullán Cayul mantiene órdenes de detención vigentes del Juzgado de Garantía de Victoria: una por los delitos de tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia ilegal de municiones; y una segunda por el delito de usurpación no violenta, correspondiente al año 2019.

Carolina Padilla Manquel, en tanto, registraba una orden de aprehensión pendiente por el delito de tráfico en pequeñas cantidades.

Las unidades policiales y militares se retiraron del lugar sin registrar heridos a las 02:50 horas.

Jorge Huenchullán Cayul fue conocido anteriormente como un activista de línea dura respecto de las demandas territoriales mapuche, aunque posteriormente se le vinculó al cultivo de marihuana en invernaderos.