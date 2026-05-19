La OMS reporta 130 muertos por ébola en África: declaran emergencia continental

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, elevó este martes a más de 500 los casos sospechosos de ébola y a 130 las muertes atribuibles al brote decretado la semana pasada en el noreste de República Democrática del Congo (RDC), con al menos un fallecido en Uganda, situación que llevó a declarar el domingo una “emergencia pública” a nivel internacional.

Tedros señaló ante la 79ª Asamblea Mundial de la Salud que “hasta ahora se han confirmado 30 casos en la provincia congoleña de Ituri”, a lo que se suman dos casos confirmados por Uganda en la capital, Kampala, ambos llegados desde la RDC, así como un ciudadano estadounidense que ya fue evacuado a Alemania.

“Estas cifras cambiarán a medida que se amplíen las operaciones sobre el terreno, lo que incluye el refuerzo de la vigilancia, el rastreo de contactos y las pruebas de laboratorio”, afirmó, antes de advertir que “se han notificado casos en zonas urbanas, como Kampala y la ciudad de Goma”, lo que supone un mayor riesgo de propagación debido a las dificultades que implica contener el virus en centros urbanos.

Asimismo, recalcó que “se han registrado muertes entre trabajadores sanitarios, lo que apunta a una transmisión asociada con las labores sanitarias”, al tiempo que recordó que “hay un movimiento significativo de población en la zona” de Ituri, marcada por la “gran inseguridad” derivada del repunte del conflicto desde finales de 2025.

El director general de la OMS apuntó que “más de 100.000 personas se han visto nuevamente desplazadas” por las hostilidades y sostuvo que “ya se sabe lo que significa el desplazamiento durante los brotes de ébola”, advirtiendo además sobre el peligro asociado a la inexistencia de vacunas o tratamientos específicos para la cepa responsable de este brote, la variante Bundibugyo.

En ese sentido, argumentó que “ante la ausencia de una vacuna, existen muchas otras medidas que los países pueden adoptar para detener la propagación de este virus y salvar vidas”, entre ellas “la comunicación de riesgos y la participación comunitaria”.

“Agradezco al Gobierno de Uganda que haya pospuesto las celebraciones del Día de los Mártires, que pueden congregar hasta dos millones de personas, debido al riesgo que representa la epidemia”, remarcó Tedros, quien además reconoció que su decisión de declarar la alerta internacional el domingo, sin una reunión previa del comité de emergencia, no tiene precedentes.

“No es algo que hiciera a la ligera”, señaló, insistiendo en que está “profundamente preocupado por la magnitud y la velocidad de la epidemia”. Además, adelantó que “celebraremos hoy un Comité de Emergencia para la emisión de recomendaciones temporales”.

El director de la OMS también confirmó la liberación de 3,4 millones de dólares para enfrentar el brote, cifra que eleva a 3,9 millones de dólares el total de fondos entregados hasta ahora.

Emergencia de salud continental

Durante la jornada del lunes, la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) —los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África)— elevó a más de 100 las muertes asociadas a la epidemia de ébola causada por la cepa Bundibugyo en la RDC y Uganda, declarando el brote como una Emergencia de Salud Pública de Interés Continental (ESPC).

La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%. Los síntomas iniciales, que pueden aparecer de forma repentina, incluyen fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares, dolor de cabeza y de garganta. Posteriormente pueden aparecer vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

La República Democrática del Congo, que en diciembre de 2025 declaró el fin de su último brote de ébola en la región de Kasai, es considerada el país con mayor experiencia del mundo en el manejo del virus. Desde que el ébola fue identificado en 1976, el país ha enfrentado más de una docena de brotes.

El virus fue descubierto originalmente durante un doble brote registrado en 1976, uno de cuyos epicentros se ubicó en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del cual la enfermedad tomó su nombre.