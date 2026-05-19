Ministro de Defensa asegura que Punta Peuco debe volver a ser un penal especial: "La transición se construyó sobre ciertas bases"

El ministro de Defensa, Fernando Barros, se sumó a la discusión sobre el futuro del penal de Punta Peuco, señalando que se debería volver a las condiciones carcelarias anteriores.

El debate sobre el recinto penitenciario, que comenzó a recibir presos comunes durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, se reactivó con unas declaraciones del actual Mandatario, José Antonio Kast. Este último, manifestó su intención de reordenar el sistema penal, argumentando que “no corresponde” la mezcla con reos de naturaleza distinta a los condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura.

En conversación con Radio Cooperativa, el ministro Barros, reconoció que Defensa “no tiene que ver con el tema”, pero de todas maneras se alineó con Kast y consideró que por “un tema de justicia, de razones humanitarias”, Punta Peuco tendría que seguir siendo un penal especial.

“En Argentina se dijo: ‘señores, solo se va a juzgar a los altos mandos, ¿okay?’, y así ocurrió: todos los mandos medios e inferiores se asumió que cumplían con el deber y así se cumplió. En Chile ha sido distinto: hubo una Ley de Amnistía que en definitiva se pasó por sobre y se ha ido juzgando. Hoy día vemos personas que en ese momento (la dictadura) tenían 20, 25 o menos años, no tenían mando, cumplieron una labor en una patrulla, sin disparar ni nada, y hoy día están presos”, defendió Barros.

El ministro además apuntó a que se deben respetar las condiciones que se pactaron durante los años posteriores a la dictadura: “La transición se construyó sobre ciertas bases y el respeto de ciertas cosas (…) en política las cosas se tienen que cumplir, porque para que un Estado tenga credibilidad, (deben cumplirse) en las buenas y en las malas. No puede decir: ‘yo dije que sí porque estaba medio presionado, ahora digo que no’. Se acordó algo”.

De acuerdo al secretario de Estado, los presos de Punta Peuco “son unos viejos que están cayéndose a pedazos, con Alzheimer, con demencia senil… ¿Qué justicia reparatoria va a haber cuando usted tiene un viejito que está gagá? ¿Qué reparación hay? Eso ya más bien no es justicia, no es el cumplimiento del objetivo del derecho penal. ¿Eso qué es lo que es? Es venganza“, opinó.

En esa misma línea, el titular de Defensa respaldó los proyectos de ley que buscan conmutar las penas para reos de avanzada edad, indicando que hay otros países en que “una persona de 90 años no está en la cárcel” y “hay una edad máxima para ser juzgado”.

“Hay gente que sufrió, perfecto. Hay gente que está condenada por la justicia en un régimen determinado. Esas personas, si no están en su sano juicio, si son unos señores que tienen 90 años, no tiene nada de particular. No hay ninguna norma ni principio de piedad que inhiba de que esas personas cumplan la última parte de su sentencia en casa“, insistió.