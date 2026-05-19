Minsal señala que recorte afecta “solo” a un 0,9% del presupuesto vigente de la cartera

El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, fue el encargado de explicar el plan de recorte presupuestario para el Ministerio de Salud (Minsal), en la Comisión que aborda la materia en el Senado. Se trata de una rebaja de un 2,5% del presupuesto, un poco menor al 3% exigido por el Ministerio de Hacienda a todas las carteras.

“Es un ajuste acotado y diseñado para ser absorbido mediante eficiencia, mejor gestión y optimización del gasto. En ningún caso se diseñó para disminuir las prestaciones para las personas”, indicó la autoridad.

Montt explicó que “las garantías GES están plenamente resguardadas, no se suspenden programas de atención primaria de salud, no se afecta la operación de la urgencia, los pabellones ni las unidades críticas y tampoco, y esto es muy relevante, no se alteran los aportes estatutarios para los funcionarios del sector”.

El subsecretario entregó también detalles sobre mecanismos para optimizar el gasto. De hecho, dio cuatro ejes de eficiencia: gestión de inventario y compra estratégica; internalización de prestaciones; racionalización del gasto de soporte y eficiencia clínica de proceso. En medidas concretas de eficiencia de gestión de personas, mencionó el control de ausentismo y la focalización de horas compensatorias.

Sin embargo, la parte central de su exposición tuvo que ver con el monto de la reducción. Según explicó la autoridad, a raíz de incrementos adicionales al presupuesto inicial de la cartera, el recorte real que se aplica al presupuesto vigente es de un 0,9% y no de un 2,5%, como se había indicado.

“Hubo un incremento de $598 mil millones antes del ajuste, que es superior cinco veces a la rebaja que hemos mencionado, que es el 0,9% del decreto vigente para red de salud. Ya existe, en estas pocas semanas de trabajo, una eficiencia verificada de ocho mil 936 millones, sin reducir la atención”, añadió.

“Vamos a tener un plan conjunto con la división de presupuesto de tres años para ir ajustando, disminuyendo esa brecha estructural que reconocemos y que es histórica (…) Mantener una brecha estructural de dos billones en el tiempo no es algo que podamos seguir haciendo sin afectar el financiamiento del sector en el mediano y en largo plazo. Estamos para hacer un trabajo serio, con honestidad, con diálogo y también con franqueza porque han existido demasiadas interpretaciones sin el conocimiento real de lo que significa este ajuste. Este es un ajuste que no afecta la atención de las personas”, sostuvo el subsecretario Montt.

A pesar de la exposición y explicación desde el Minsal, la presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, insistió en que este recorte afecta, por ejemplo, a la atención primaria de salud y pidió revertirlo. “Se habla de una expansión de 598 mil millones. A nosotros, a fines del año pasado, se nos prometió una normalización hospitalaria que iba a ser del orden de los 800 mil millones. Creíamos que con eso íbamos a partir un año un poquito más aliviados, porque sabemos y es una tradición que los hospitales tienen recursos hasta septiembre, octubre. Sin embargo, eso fue absolutamente absorbido por la deuda hospitalaria que alcanzó el billón”, dijo.

“Se dice que el recorte es del 0,9% y por supuesto parece un recorte bastante inferior, pero nosotros venimos a pedir que por inferior que sea, es una señal importante y venimos a pedir que se revierta. En la restricción a la atención primaria, queremos que se revierta el recorte de 18 mil millones”, indicó la dirigente.

Arriagada señaló que los trabajadores de la salud, “no necesitamos más estrés para plegarnos a un trabajo de eficiencia, nos podemos plegar sin el estrés de un recorte adicional, porque nos basta con el estrés de un presupuesto que año a año nos desfinancia en septiembre”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud, el senador Juan Luis Castro, solicitó a la instancia rechazar el recorte, lo cual fue aprobado unánimemente, al igual que la citación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a la Comisión.

“Tomo argumentos que ustedes han señalado, el Colegio Médico, la CONFUSAM, los líderes gremiales y quiero pedirle a la Comisión, desde ya, que adoptemos el acuerdo de rechazar este recorte por los argumentos que aquí se han expresado. Al mismo tiempo, vamos a perseverar ante el Ejecutivo para que aquí se presente el señor ministro de Hacienda. Él tiene que venir a dar la cara, él tiene que venir a decir por qué quiere dejar herido de muerte a la salud pública en Chile, en los tiempos que estamos viviendo”, indicó.