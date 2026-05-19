Operativo en Temucuicui: Steinert se compromete a "seguir con estas acciones", mientras que exministro Cordero recalca que Fiscalía define los tiempos

Este martes, en un operativo conjunto entre el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y el Ejército, se volvió a ingresar a la comunidad de Temucuicui, Región de La Araucanía. Esta vez, para detener al comunero mapuche Jorge Huenchullán Cayul y su pareja, Carolina Padilla Manquel.

El hecho ya ha generado reacciones políticas. El Gobierno aseguró que continuará con la coordinación de este tipo de operativos, mientras que el exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, recalcó que la denominada “Operación Tridente”, se realizó en el marco de una investigación de Fiscalía.

Consultada sobre el operativo, la actual ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, afirmó que el Ejecutivo, “no va a parar”. “Efectivamente, esto corresponde a un trabajo responsable realizado en atención al mandato del Presidente de la República y que tiene que ver con las acciones concretas que estamos realizando como Ministerio de Seguridad”, indicó.

“Vamos a seguir coordinando estas acciones con la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, el Ejército, a quienes aprovecho de dar todo mi apoyo y felicitaciones por este operativo realizado en forma muy limpia. No tuvimos personas lesionadas, colaboraron todos en esta acción conjunta y por supuesto, reconocer el trabajo del Ministerio Público en este operativo y en los otros”, añadió.

Por su parte, el exministro de Seguridad, Luis Cordero, recordó que, justamente, es la Fiscalía quien lidera las operaciones y que la definición de los tiempos no depende del Gobierno.

“No son operativos estrictamente policiales o de orden público, sino que están en el contexto de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público. Los tiempos del Ministerio Público, los momentos en que obtienen las autorizaciones judiciales para ese fin, son momentos que define el Ministerio Público, que es un organismo constitucionalmente autónomo”, explicó.

“Creo que es conveniente hacer bien clara esa separación, porque no depende de ningún gobierno el momento en que el Ministerio Público lleva a cabo su diligencia. Esto es el contexto de investigaciones penales y algo por lo que yo creo que todos debiéramos estar contentos y satisfechos, es que el Ministerio Público, su estrategia y particularmente la del fiscal Garrido en la Región de la Araucanía, ha estado dando resultados”, destacó.

Detalles del operativo

Los detalles de la “Operación Tridente” fueron dados a conocer en un punto de prensa encabezado por Fiscalía y secundado por las autoridades de la PDI y Carabineros.

El fiscal nacional subrogante y encargado de la Región de la Araucanía, Roberto Garrido, precisó que en el caso de Jorge Huenchullán, la detención se relaciona con hechos ocurridos el 2021. Ese año, policías ingresaron a su domicilio y encontraron evidencia por la que luego se le imputaron los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.

En esa oportunidad, a Huenchullán se le decretó la prisión preventiva, medida cautelar que pasará a cumplir ahora, después de cinco años.

“Respecto de la orden de detención en relación con Jorge Huenchullán, esta se había dictado para cumplir la medida cautelar de prisión preventiva, por lo tanto, será puesto a disposición del Juzgado de Garantía y esperemos que comience a cumplir con la medida cautelar respectiva”, informó Garrido.

“Es importante señalar, que está acusado por los delitos que de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas y municiones, delitos por los que la Fiscalía está solicitando penas que superan los 15 años de privación de libertad”, añadió.

Desde la PDI, en tanto, el director de la institución, Eduardo Cerna, relevó que “no existe un lugar en el territorio de la República donde las policías y la Justicia no pueda llegar”. “Eso queda claro y definido con los últimos procedimientos que se han realizado tanto por la PDI, como por Carabineros en distintas zonas del territorio nacional”, dijo.