Senado aprueba en general proyecto de Escuelas Protegidas

El Senado aprobó en general el proyecto de Escuelas Protegidas. La medida será revisada en particular este martes.

Durante esta jornada, la Sala de la Cámara Alta respaldó con 24 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones, la iniciativa que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa.

El proyecto propone medidas como la revisión de mochilas, sanciones por interrumpir clases y establece un nuevo requisito para acceder a la gratuidad, entre otras medidas.

El presidente de la Comisión de Educación, el senador Gustavo Sanhueza señaló que la idea es “fortalecer la convivencia en los colegios para resguardar la integridad física y psíquica de la comunidad educativa”.

“Las principales innovaciones son habilitar la revisión de mochilas, impulsar la resolución colaborativa de los conflictos y prohibir vestimentas o accesorios que impidan la identificación, entre otros puntos”, detalló.

Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola, explicó que en la comisión “se fortaleció la responsabilidad de los padres en estos actos y el respetar las necesidades especiales de los alumnos”.

“Se busca entregar más herramientas a los establecimientos, lo que se consignará en sus reglamentos internos, fortaleciendo las atribuciones de los docentes para aplicar medidas disciplinarias”, agregó.