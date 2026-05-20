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Académicos y organizaciones exigen gestiones diplomáticas al Gobierno por chilenos retenidos en flotilla internacional

La carta enviada a Cancillería acusa el “secuestro” de tres ciudadanos chilenos en aguas internacionales cercanas a Chipre y solicita al Gobierno condenar la actuación de Israel.

La carta enviada a Cancillería acusa el “secuestro” de tres ciudadanos chilenos en aguas internacionales cercanas a Chipre y solicita al Gobierno condenar la actuación de Israel.

Internacional

Un grupo de académicos, organizaciones y firmantes provenientes de diversas profesiones y oficios dirigió una carta al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, para exigir al Gobierno que despliegue “con el máximo rigor y celeridad” gestiones diplomáticas destinadas a resguardar la seguridad de tres ciudadanos chilenos que integraban la denominada “Global Sumud Flotilla”.

En la misiva, los firmantes —donde figuran nombres como Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP); la artista Ana Tijoux; el Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar; y los diputados Jaime Bassa, Consuelo Veloso y Ericka Ñanco— identifican a los afectados como Víctor Chanfreau, Claudio Caiozzi y Carolina Eltit, quienes se encontraban a bordo de las embarcaciones Atlantic Blue, Venus y Bianca Ita, respectivamente. Según sostienen, las naves habrían sido abordadas en aguas internacionales cercanas a Chipre, situación que califican como un “secuestro” de los tripulantes chilenos.

“El abordaje confirmado de las naves y el consecuente secuestro de nuestros tres compatriotas” constituye, según la carta, una “flagrante violación al derecho internacional y al principio de libre navegación”. Asimismo, afirman que la detención de civiles en aguas internacionales por parte de fuerzas militares extranjeras “representa un acto de piratería” que “la comunidad internacional no puede normalizar ni silenciar”.

En ese contexto, solicitaron que el Gobierno garantice la seguridad y el pronto retorno de los ciudadanos chilenos al país. Además, pidieron un pronunciamiento oficial de La Moneda que condene “enérgicamente esta grave vulneración del derecho internacional por parte del Gobierno de Israel”.

La carta fue enviada directamente a Cancillería en medio de la creciente preocupación de organizaciones y adherentes vinculados a la causa palestina por la situación de la denominada Global Sumud Flotilla, iniciativa internacional que busca transportar ayuda y visibilizar la crisis humanitaria en Gaza.

Revisa a continuación la carta completa:

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