Banda Merkén presenta este viernes en vivo su cuarto trabajo discográfico “Sin piel pa gritar”

Integrada por Camila Vaccaro, Gonzalo Ramos, Felipe Martínez, Felipe Valdés, Antonio Luna y Fernanda Mosqueda, Merkén ha desarrollado desde 2006 una propuesta musical marcada por la creación colectiva y el cruce de sonoridades latinoamericanas. En su trayectoria destacan los discos “Merkén” (2012), “Tusti Mú” (2014) y “Brindo a la muerte” (2016), además de un sostenido trabajo en espacios educativos y comunitarios a través de iniciativas como Taller Popular Merkén.

Tras algunos años de pausa, “Sin piel pa gritar“, disco financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2025, marca el reencuentro creativo de la banda y aborda temáticas vinculadas al presente, la violencia y las formas de habitar un contexto en constante transformación.

“’Sin piel pa gritar’ nace desde la necesidad de abrazarnos como comunidad a través del arte. Hace algunos años no imaginábamos que este reencuentro sería posible, y hoy lo vivimos con profunda alegría”, señalan desde la banda.

Así, el álbum consolida una identidad reconocible en la trayectoria de Merkén: un cruce entre música de raíz latinoamericana, tradición chilena y prácticas contemporáneas, integrando cuerdas latinoamericanas, acordeón, percusiones, bajo eléctrico y, por primera vez en su discografía, el guitarrón chileno.

El proceso de composición fue diverso: las ideas iniciales —musicales y líricas— fueron propuestas por Vaccaro, Ramos, Luna y Martínez, para luego desarrollarse colectivamente. En ese tránsito, el arreglo se transforma en un espacio de diálogo donde conviven escritura, improvisación y exploración sonora.

El trabajo fue grabado en noviembre de 2025 en Estudios del Sur y está conformado por cinco canciones y tres piezas instrumentales. La producción musical estuvo a cargo de Felipe Martínez y la producción técnica de Pablo Contreras.

“Sin piel pa gritar” será presentado en vivo este viernes 22 de mayo en Sala Master de la Radio Universidad de Chile. “Les invitamos al lanzamiento de nuestro cuarto disco. Estamos muy contentos y emocionados por este regreso, por la posibilidad de volver a encontrarnos en la música y compartir este proceso en un momento en que lo colectivo se vuelve urgente”, agregaron los artistas.