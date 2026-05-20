Codelco, U. de Chile y U. Católica crean instituto para abordar los desafíos de la minería profunda

Codelco, la Universidad de Chile (U. de Chile) y la Universidad Católica de Chile (UC) suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MoU) que sienta las bases para crear el Instituto de Minería Compleja, una entidad científico-industrial autónoma destinada a desarrollar soluciones tecnológicas de frontera para los desafíos más críticos de la minería profunda.

El instituto nace como respuesta a una transformación estructural de la industria, donde las operaciones deberán enfrentar mayores niveles de complejidad geológica, operacional, social, ambiental y de seguridad. La minería subterránea, que hoy representa algo más del 30% de la producción de Codelco, aumentará sustantivamente en las próximas décadas, al tiempo que grandes yacimientos explotados en una modalidad de rajo abierto se transformarán de manera progresiva en faenas subterráneas. Este tránsito exige fortalecer capacidades de conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico en ámbitos críticos para la continuidad y sostenibilidad de la producción.

Bajo ese diagnóstico, el nuevo organismo operará como una entidad autónoma, con directorio propio y gobernanza profesional, orientada por necesidades industriales concretas y con capacidad de ejecutar proyectos de alta complejidad en horizontes de 10 a 20 años. El instituto articulará cuatro focos estratégicos de investigación: geociencias avanzadas, diseño geomecánico, mecanización y automatización en zonas de riesgo, y datos e inteligencia artificial aplicada para las operaciones, buscando potenciar significativamente tanto el desarrollo de conocimiento como la generación de negocios y empresas de base tecnológica en torno a la industria minera.

“Nuestro propósito es ser pilar del desarrollo sostenible de Chile y el mundo. Lo que hemos firmado es exactamente eso: estamos impulsando un desarrollo tecnológico que permita enfrentar desafíos que son estructurales para la minería del futuro, mientras fortalecemos en Chile el conocimiento que la industria global necesita y aún no tiene. Son las soluciones para la minería del siglo XXI que se desarrollarán acá, mirando y conversando con el mundo y con talento chileno formado en nuestras históricas universidades. Esta iniciativa es una contribución que honra y trasciende a Codelco”, comentó Máximo Pacheco, presidente del directorio de la estatal.

Aportes de socios fundadores

El financiamiento basal del instituto será definido luego de concluida su fase de diseño, pudiendo recibir un aporte de Codelco de hasta US$ 10 millones anuales durante diez años, que podría complementarse con fondos públicos, privados y la eventual incorporación de otras entidades industriales de clase mundial.

A esto se sumarán los aportes valorizados de la U. de Chile y la UC —en infraestructura, laboratorios, horas académicas y de investigación y acceso a redes globales—, que actuarán como pilares científicos del instituto y como plataformas para la formación de talento avanzado a nivel doctoral y de posgrado, incluyendo programas de pasantías industriales y la atracción de investigadores con trayectorias de alcance global.

“Nos reunimos para dar los primeros pasos hacia la conformación de una futura entidad orientada a abordar los desafíos de alta complejidad que enfrenta Codelco para acelerar la innovación y desarrollar capacidades críticas que construyan valor estratégico en el largo plazo. Colocar el conocimiento que producimos como universidades al servicio del desarrollo es fundamental. La U. de Chile ha mantenido una relación estratégica de larga trayectoria con Codelco, construida sobre una colaboración permanente en la formación de capital humano, en investigación aplicada y desarrollo tecnológico para la minería, y esta es una oportunidad única para profundizar esta colaboración”, afirmó la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés.

“Chile tiene una oportunidad única de liderar una minería del futuro basada en el conocimiento. Eso implica formar talento, generar investigación de frontera de manera colaborativa y proyectar nuestro aporte al mundo”, dijo el rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera. “Esta alianza con Codelco y la Universidad de Chile apunta precisamente en esa dirección. A través de la creación del Instituto de Minería Compleja, aspiramos a contribuir a nuestro objetivo de ser una universidad al servicio de Chile, creando conocimiento conectado con la realidad y los grandes desafíos del país”, agregó.

Por su parte, Francisco Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, señaló que “este acuerdo es una notable innovación, debido a que integra a la industria y a las universidades como socios estratégicos para el desarrollo de investigación avanzada, desde el conocimiento básico hasta pruebas piloto en las minas”.

La autoridad agregó que “junto con Codelco, hemos concebido este nuevo modelo inspirado en los más reconocidos institutos de investigación, donde la academia y la industria han logrado borrar las barreras para enfrentar la incertidumbre de la innovación en ámbitos complejos como la minería. Chile puede hoy celebrar el hecho de que dispondrá de un instituto para el estudio avanzado en minería compleja del más alto nivel mundial, que podrá liderar las transformaciones de la minería sostenible, por ejemplo, en espacios subterráneos, y en la incorporación de inteligencia artificial y robótica. Es una gran iniciativa con extraordinarias expectativas de impacto en el país”.

El MoU establece 2026 como plazo para completar el diseño y definición de elementos esenciales para la creación del instituto. Durante ese período, los equipos de las tres instituciones trabajarán en el benchmarking (análisis comparado) de modelos internacionales de institutos científico-industriales, el diseño de las líneas de I+D centrales, la definición de la figura jurídica y los estatutos, el modelo de financiamiento a diez años, la estructura organizacional y la identificación de potenciales socios estratégicos.