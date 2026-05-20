Escándalo en Israel: videos de Ben Gvir con activistas de la flotilla tensan al gobierno y aceleran elecciones

Durante la mañana de este miércoles 20 de mayo, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, difundió en sus redes sociales una serie de videos que generaron fuerte controversia tanto a nivel internacional como dentro del propio gobierno israelí. Todo, en un momento especialmente algido para la política israelí. Esto, pues el parlamento votó por su disolución y la eventual convocatoria a elecciones anticipadas.

Ben Gvir, líder del partido Otsmá Yehudit, de ultraderecha, sionista religiosa y heredera del prohibido partido Kach, publicó dos videos en los que se le ve ondeando una bandera israelí y desplazándose entre los y las activistas internacionales esposados y arrodillados. En las imágenes, varios de ellos reciben trato denigrante e incluso en registros se ven civiles siendo golpeados por soldados.

En tono de burla, el ministro les dice “bienvenidos a Israel”, mientras en la descripción de la publicación se lee “así damos la bienvenida a los simpatizantes del terrorismo”. Lo anterior ocurre en el puerto de Ashdod, tras la interceptación en aguas internacionales del mar Mediterráneo de una flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza.

Entre los activistas secuestrados se encuentran tres chilenos: Claudio Caiozzi, Carolina Eltit y Víctor Chanfreau, quienes se encontraban junto a Ignacio Ladrón de Guevara, integrante de la delegación española.

Desde la Global Sumud Flotilla han señalado que no se tiene información sobre su estado de salud y han criticado duramente la falta de reacción de la Cancillería chilena, que hace un par de horas emitió un comunicado expresando su “malestar al embajador de Israel en Chile por el trato degradante al que se ha sometido a los detenidos por parte de un miembro del gabinete del Gobierno de Israel” y abogando por que se respeten sus derechos humanos y sean prontamente liberados.

En los registros difundidos, Ben Gvir repite la consigna “Am Yisrael Chai”, que significa “el pueblo de Israel vive” frente de uno de los detenidos, mientras de fondo se alcanza a escuchar “Hatikvah”, el himno nacional israelí. Mientras, los activistas son trasladados hacia lo que se presume serán centros de detención preventiva antes de ser expulsados del país.

En los mismos videos, Ben Gvir emplazó directamente al primer ministro Benjamin Netanyahu, quien lo designó en el cargo, pidiéndole que permita “dejar un tiempo más” detenidos a los activistas, a quienes acusa de promover el terrorismo y de apoyar a Hamás.

Sin embargo, Netanyahu condenó la forma en que Ben Gvir trató a los activistas, afirmando que ese comportamiento “no se ajusta a los valores y normas de Israel”. Además, instruyó que los detenidos sean deportados “lo antes posible”, según un comunicado oficial emitido por su oficina tras la difusión de los videos.

A esta crítica se sumó el ministro de Exteriores, Gideon Sa’ar, quien calificó el actuar de Ben Gvir como una “vergonzosa actuación”. Lo acusó de sabotear deliberadamente el trabajo diplomático y estratégico del país. “Has causado daño a nuestro Estado a sabiendas en esta exhibición vergonzosa, y no por primera vez”, concluyendo con “tú no eres el rostro de Israel”. Ben Gvir respondió afirmando que el canciller, al igual que “otros en el gobierno”, no saben cómo tratar a quienes —según él— apoyan el terrorismo.

Las reacciones no se limitaron a Israel. Gobiernos como los de Italia, España, Alemania y ahora también Chile rechazaron las acciones mostradas en los videos, aumentando la presión internacional en un contexto ya altamente tensionado.

El contexto político al interior de Israel

Este episodio no ocurre en el vacío. Coincide en el mismo día en que la Knesset, el parlamento israelí, aprobó avanzar en un proyecto de ley para disolver la cámara y abrir el camino a elecciones anticipadas. La iniciativa aún debe pasar por una comisión y tres lecturas parlamentarias adicionales, pero de ser aprobada, los comicios deberían realizarse en un plazo máximo de 90 días. Actualmente, la fecha límite para celebrar elecciones está fijada antes del 27 de octubre.

Netanyahu enfrenta una presión creciente, especialmente por parte de los partidos judíos ultraortodoxos que lo acusan de no cumplir su promesa de eximir del servicio militar obligatorio a los jóvenes de sus comunidades. Mientras, la oposición ve una oportunidad en esta crisis para destronar a Netanyahu que lleva más de 18 años gobernando el país en 3 periodos distintos.

El propio presidente de la coalición, Ofir Katz, lo reconoció. “Esta coalición ha llegado al final de su vida útil”. Sin embargo, Netanyahu ya ha anunciado su candidatura para seguir en el cargo, el cual ha ocupado durante 18 años en tres periodos distintos.

Este último mandato ha estado marcado por un nivel de violencia particularmente alto. Israel se encuentra involucrado en conflictos simultáneos en Gaza, el Líbano e Irán, mientras una parte importante de la población responsabiliza a Netanyahu por el fallo de seguridad que permitió los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023. La respuesta israelí consistió en la guerra genocida contra los palestinos en Gaza, profundizando aún más las divisiones internas e internacionales.

Aun así, desde sectores de la derecha, incluido el propio partido de Ben Gvir, se acusa a Netanyahu de debilidad frente a la presión internacional, criticándolo por no haber alcanzado la prometida “victoria total” ni haber neutralizado completamente las amenazas en las fronteras.

Cabe destacar que la estabilidad del gobierno depende en gran medida de figuras extremistas como el propio Ben Gvir y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Ambos presionan constantemente a Netanyahu con la posibilidad de romper la coalición, reduciendo al mínimo su margen de maniobra.

En tanto, las encuestas reflejan este desgaste. Cerca del 40% de quienes votaron por el Likud, partido de Netanyahu, en 2022 están buscando alternativas, cuestionando la falta de rendición de cuentas por el 7 de octubre, la ausencia de un plan para el “día después” en Gaza y los procesos judiciales por corrupción que enfrenta el primer ministro

Las oposiciones de Netanyahu

En este escenario, la oposición se ha reconfigurado en dos grandes bloques. Por un lado, la alianza Beyachad, que une a Yair Lapid con Naftali Bennett, ex Primer Ministro, buscando captar al electorado de centro-derecha moderado. Por otro, el fenómeno Yashar, liderado por el Eisenkot, que se posiciona como una alternativa tecnocrática y pragmática.

Los sondeos muestran un empate técnico, con 60 escaños para el bloque de Netanyahu y 60 para la oposición, lo que abre un escenario de negociaciones complejas donde los partidos árabes podrían volver a ser decisivos.

Mientras tanto, Ben Gvir y Smotrich intensifican su estrategia de confrontación. Ambos buscan consolidar su base electoral apelando a la polarización, promoviendo una agenda que incluye la expansión de asentamientos y la anexión de territorios en Cisjordania, en abierta confrontación con el derecho internacional.

Sobre Smotrich, de hecho, ayer la Corte Penal Internacional emitió una orden de arrstro en contra del minsitro israelí por su rol en las colonias de Cisjordanía, pero sin dar mayores detalles. Smotrich respondió que “es hora de borrar permanentemente las línea” entre las Áreas A, B y C en Cisjordania, esencialmente un llamado a desmantelar los Acuerdos de Oslo y anexar de facto el territorio.

En contraste, figuras como Naftali Bennett buscan posicionarse como una alternativa que reduzca la polarización interna. Sin embargo, las diferencias con Ben Gvir y Smotrich son irreconciliables. Mientras estos últimos lo ven como un oportunista que cedió ante la izquierda, Bennett los considera fanáticos que debilitan la seguridad nacional desde dentro.

En medio de la polémica con la flotilla, el genocidio en Gaza, y la aún sin resolver guerra con Irán y el Libano, Israel se encamina hacia unas elecciones que no solo definirán el rumbo político, militar y moral del país en uno de los momentos más críticos de su historia reciente.