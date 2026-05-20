Global Sumud denuncia "trato denigrante" a activistas trasladados a Israel

La organización Global Sumud Flotilla denunció este martes un trato denigrante hacia los activistas interceptados por fuerzas militares israelíes en aguas internacionales, luego de que el propio ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, publicara en sus redes sociales un video donde se observa a civiles siendo golpeados por soldados. En tono de burla, la autoridad escribió “Bienvenidos a Israel” y describió a los detenidos como “simpatizantes del terrorismo”.

Recordemos que la organización denuncia que entre las personas “secuestradas” se encuentran cuatro ciudadanos chilenos: Carolina Eltit, Víctor Chanfreau, Claudio Caiozzi e Ignacio Ladrón de Guevara. Desde su detención no se ha tenido información sobre su estado de salud, y la Cancillería no ha emitido ninguna declaración al respecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Global Sumud Flotilla (@globalsumudflotilla)

En un video grabado antes de ser interceptado, Chanfreau señaló que formaba parte de “una misión civil no violenta” con el objetivo de entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. En el registro advirtió: “Si estás viendo este video, las fuerzas de ocupación israelíes me han secuestrado en aguas internacionales”.

Por su parte, el gobierno israelí confirmó el traslado de los 430 activistas a territorio israelí, indicó que podrán reunirse con sus representantes consulares y dio por concluida la misión. El Ministerio de Exteriores israelí la calificó de “maniobra de relaciones públicas al servicio de Hamás” y negó el uso de munición real durante los abordajes, asegurando que ningún activista resultó herido, en contradicción con los dichos de la flotilla, que denunció disparos durante las interceptaciones.

La Global Sumud Flotilla estaba integrada por unas 54 embarcaciones con 426 personas de 39 países, y había zarpado por tercera vez desde el sur de Turquía con el propósito de romper el bloqueo naval que Israel mantiene sobre Gaza. Israel completó la interceptación de todos los barcos en un operativo que se extendió por dos días.

La respuesta del Ejecutivo

En tanto, desde la Cancillería chilena emitieron un comunicado publicado durante la tarde de este miércoles 20 de mayo. “En relación con la detención por las autoridades israelíes de los chilenos que se dirigían en la flotilla Sumud a Gaza, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha expresado su malestar al embajador de Israel en Chile por el trato degradante al que se ha sometido a los detenidos por parte de un miembro del gabinete del Gobierno de Israel“, se lee en el texto.

Por último, el escrito cierra señalando que “el Gobierno de Chile hace un llamado al Gobierno israelí a garantizar los derechos humanos y la dignidad de las personas detenidas y a asegurar su pronta libertad”.