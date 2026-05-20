Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 20 de Mayo de 2026


Hernán Caputto: "De principio a fin nos adueñamos del partido, eso fue importante"

El entrenador de Coquimbo Unido destacó el rendimiento de sus dirigidos en la goleada sobre Deportes Tolima que los acercó a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El entrenador de Coquimbo Unido destacó el rendimiento de sus dirigidos en la goleada sobre Deportes Tolima que los acercó a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Deportes

Hernán Caputto, director técnico de Coquimbo Unido, expresó toda su alegría por la contundente victoria por 3-0 sobre Deportes Tolima que encaminó la posible clasificación del elenco aurinegro a los octavos de final de la Copa Libertadores.

En conferencia de prensa, el adiestrador del conjunto filibustero explicó que “los jugadores son los que se manifiestan y dejan todo en el campo, pero a su vez, también llevan un plan de juego casi a la perfección”.

En esa misma línea, el entrenador del Barbón apuntó que “lo que nosotros queríamos era ganar el partido y poder ser contundentes. Creo que le ganamos a un gran equipo. No es redundante lo que digo, es real. Hicimos un gran partido ante un gran rival y creo que desde principio a fin nos adueñamos del partido. Eso fue importante”.

Mirando la generalidad de la campaña aurinegra a nivel internacional, el DT remarcó que “cuando arrancó este torneo, lo primero que queríamos siempre era ser competitivos, representar bien a la región, representar bien al club. Uno cuando está en torneos internacionales representa a un país y creo que lo hemos representado de muy buena manera”.

Eso sí, el estratega puso la pelota contra el piso y evitó hablar sobre el choque de este miércoles entre Nacional y Universitario de Deportes, duelo que, de terminar empatado, le permitiría al cuadro pirata instalarse en la siguiente fase.

“Nosotros hicimos nuestra tarea, estoy muy contento por cómo se ha manifestado el equipo, luego, lo que pase mañana, por supuesto que vamos a estar pendientes, pero el equipo viene a la altura en estos partidos y debemos seguir”, cerró Caputto.

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