Iniciativas ambientales de la U. de Chile llaman a defender los humedales y evitar cuestionamientos a la evidencia científica

Diversas iniciativas ambientales de la Universidad de Chile emitieron una declaración pública en defensa de los humedales urbanos, en medio de la discusión generada durante los últimos días en torno a la aplicación de la Ley 21.202 sobre Humedales Urbanos y las tensiones entre protección ambiental y desarrollo habitacional.

En el documento, las organizaciones señalaron que “poner en duda la importancia de los ecosistemas resulta peligroso para el futuro de las sociedades”, advirtiendo sobre los riesgos de relativizar el conocimiento científico acumulado durante décadas respecto del rol ecológico y social de los humedales.

La declaración sostiene que la legislación vigente “reconoce la presencia de humedales en la planificación territorial, y condiciona el desarrollo de proyectos industriales o habitacionales en base a criterios de sustentabilidad”, agregando que dichas recomendaciones “se enfrentan a intereses que buscan instalar un falso debate, como el del conflicto entre humedales y urgencia habitacional”.

Los firmantes remarcaron que la relevancia de estos ecosistemas ha sido reconocida internacionalmente desde hace más de cuatro décadas, citando la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional de 1971 y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992.

En ese contexto, afirmaron que los humedales cumplen funciones esenciales para la mitigación y adaptación frente al cambio climático, ya que “son sumideros de carbono y constituyen una primera línea de defensa frente a inundaciones en zonas urbanas, actuando como grandes esponjas capaces de absorber excedentes de agua”.

Asimismo, recordaron que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido la importancia de estos ecosistemas en la prevención de enfermedades infecciosas, señalando que “la pérdida de biodiversidad en los humedales altera su rol esencial en la salud pública”.

Otro de los puntos destacados por la declaración apunta a los riesgos asociados a la urbanización de zonas de humedales. El texto advierte que “los suelos de humedal son orgánicos, saturados y altamente compresibles, lo que no los hace aptos para la cimentación”, agregando que además “son susceptibles a procesos de licuación durante eventos sísmicos”.

Como ejemplo, las organizaciones mencionaron que el terremoto del 27F “evidenció este fenómeno en zonas costeras del Biobío y Maule”, mientras que “diversas áreas urbanizadas próximas a humedales en La Serena están mostrando el impacto de las amenazas en esa comunidad, progresivamente”.

Las agrupaciones recalcaron además que Chile “presenta siete de las nueve condiciones de vulnerabilidad al cambio climático definidas” por la convención climática de Naciones Unidas, por lo que consideraron imprescindible que las políticas públicas incorporen evidencia científica y trabajo conjunto con las comunidades.

“Hacemos un llamado a evitar los cuestionamientos sobre el conocimiento de los ecosistemas, construido durante décadas de investigación, ya que estas discusiones resultan peligrosas para el bienestar y la seguridad de las sociedades y de la biodiversidad”, señala el texto.

La declaración agrega que “desconocer ese consenso científico puede generar impactos negativos en el bienestar humano, social y en las diversas formas de vida en el futuro”, enfatizando además que “este conocimiento técnico es también político, ya que es el que permitirá afrontar el escenario incierto que estas crisis implican”.

Finalmente, las organizaciones reafirmaron “el compromiso por la creación y difusión de conocimientos científicos sobre la Naturaleza, que priorice el cuidado, el resguardo de la biodiversidad y el bienestar general de la sociedad”, subrayando además su rol “al servicio de las necesidades ambientales de nuestro país”.

Firman:

ProMA UChile (Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente)

Sustentabilidad UChile

GTOP (Grupo Transdiciplinario para la Obesidad de Poblaciones)

Laboratorio de Sociohidrología y Medio Ambiente UChile

CITRID (Programa para la Reducción del Riesgo y Desastres)

RedPE (Red de Pobreza Energética)

Cátedra de Agricultura Campesina y Alimentación UChile

Red por el Agua