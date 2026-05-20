La Sinfónica Nacional de Chile ofrecerá un viaje musical por hitos patrimoniales de Santiago junto al actor Jorge Arecheta

Un viaje por diversos puntos emblemáticos de Santiago, guiado por la música de reconocidos clásicos del repertorio sinfónico universal, es lo que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentará en su primer concierto familiar de la temporada 2026. El programa titulado “Grandes clásicos de la tradición escrita” reunirá extractos de obras de compositores como Verdi, Dvořák y Tchaikovsky, entre otros, el viernes 22 a las 19:30 y el sábado 23 de mayo a las 17:00 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional.

El concierto contará con la batuta invitada de la destacada directora polaca Barbara Dragan, consejera artística del elenco, además de la dramaturgia y dirección escénica de Mariana Muñoz, quien elaboró una propuesta que contempla un relato inspirado en el patrimonio cultural de Santiago. La historia sigue las travesías de “Pedro”, un niño que emprende un recorrido por distintos espacios emblemáticos de la capital.

“Lo que hicimos fue aunar todo en el criterio del patrimonio. Pensamos en un cuento de hadas que ocurre en Santiago, a propósito del Mes del Patrimonio, y en un recorrido por la ciudad a través de la música”, explicó Muñoz. “Cada pieza musical gatilló imágenes y lugares distintos: desde el Club Hípico hasta palacios y museos. Es un viaje donde lo cotidiano y lo fantástico se mezclan constantemente”, sumó.

La narración estará a cargo del reconocido actor chileno Jorge Arecheta, quien expresa que para él “esta experiencia con la Sinfónica Nacional de Chile es completamente nueva y me tiene muy motivado”. Su relato establece el hilo conductor entre las distintas piezas musicales y las escenas del relato. “Lo que hace este texto es volver esta música mucho más cercana, porque se narran elementos de la vida cotidiana de Santiago, edificios e historias reconocibles, entonces se produce un cruce muy atractivo”, señaló el actor.

El programa incluirá fragmentos de reconocidas obras como la obertura de “Caballería Ligera“ de Franz von Suppé; el ballet de la ópera “Aída” de Verdi; la “Bacanal de Sansón y Dalila“ de Camille Saint-Saëns; el final de la “Sinfonía n.º 9“, “Desde el Nuevo Mundo”, de Antonín Dvořák; preludio y vals de “El lago de los cisnes“ de Piotr Ilyich Tchaikovsky; cerrando con “Pompa y Circunstancia“ de Edward Elgar.

Tras este primer concierto familiar, la Sinfónica Nacional de Chile retomará su temporada sinfónico-coral con el programa n.° 7 de su temporada, “Luz, melodía y sinfonía”, que contará con el debut en Chile del director invitado Ian Niederhoffer, oriundo de Estados Unidos. El programa contempla las obras “Pájaro burlón” de Acario Cotapos, “Concierto para oboe” de Manuel Bustamante, con José Luis Urquieta como solista invitado, y la Sinfonía n.° 9 en do mayor, D. 994 “La grande“, de Franz Schubert.

Las entradas para “Grandes clásicos de la tradición escrita” se encuentran disponibles a través del sistema Ticketplus, además de las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional y del Teatro Universidad de Chile. Los valores van desde los $10.000, con diversos descuentos disponibles para estudiantes y adultos mayores, entre otros.