Macedonia estrena el videoclip de “Muerte”, segundo adelanto de su esperado disco debut

La banda chilena Macedonia —formada por los músicos Pedropiedra, Federico Dannemann y Jorge Delaselva— estrena el videoclip de “Muerte”, segundo single de su álbum homónimo, cuyo lanzamiento oficial en formato vinilo está programado para el próximo 4 de julio de 2026 bajo el sello Lago Frío.

Hasta ahora, el disco no ha sido publicado en plataformas digitales, por lo que la propia banda se define como un proyecto que “solo se escucha en vivo”. En ese contexto, “Muerte” ofrece un nuevo adelanto del universo sonoro de Macedonia y anticipa la experiencia completa que podrá descubrirse con la edición en vinilo y su concierto de lanzamiento.

“Muerte” reafirma el espíritu creativo de Macedonia: una propuesta libre y experimental que combina rock, blues, funk, jazz y groove latinoamericano. La canción fue grabada, mezclada y masterizada por Óscar Rai Lama en Estudio Los Lobos, en Pichilemu, entre mayo y agosto de 2025.

El videoclip, dirigido por Juan Pablo Ternicier, despliega una estética cinematográfica y envolvente que potencia la intensidad de la canción. Con montaje y color de Francisco Inostroza, el trabajo visual profundiza en la atmósfera oscura y visceral que caracteriza a este segundo adelanto del disco.

Un reencuentro musical de larga historia

La historia de Macedonia se remonta a comienzos de los años 90, cuando sus integrantes se conocieron siendo adolescentes y formaron su primera banda bajo el nombre de Wanted. Décadas después, el vínculo creativo y la amistad dieron origen a este proyecto que reúne la experiencia y sensibilidad de tres músicos con destacadas trayectorias.

“Es una banda casi nueva, pero que existe desde 1993 más o menos. Esta es la banda que teníamos cuando éramos adolescentes, cuando empezamos a tocar música”, ha señalado Pedropiedra.

El sonido de Macedonia se nutre del rock psicodélico y la tradición del rock argentino, con un enfoque colaborativo y sin fórmulas comerciales. “No hay un líder; la química es instantánea”, coinciden sus integrantes.

Con “Muerte”, Macedonia continúa revelando el universo sonoro de un disco gestado desde la amistad, la libertad creativa y el amor por la música, consolidando un proyecto que conecta pasado y presente con una propuesta auténtica y sin concesiones.