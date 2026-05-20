Arrau asume Seguridad entre críticas de la oposición por "falta de experiencia en el área" y el respaldo oficialista a su gestión previa

Tras la salida de la exfiscal Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad, este miércoles 20 de mayo asumió la cartera el otrora titular de Obras Públicas, Martín Arrau. Mientras que desde el oficialismo la decisión fue bien evaluada, voces de oposición han planteado algunas dudas sobre el nombramiento.

En comparación con Steinert, el ex convencional constituyente y ex intendente de Ñuble tiene una militancia en el Partido Republicano y un mayor bagaje político. Además, desde el oficialismo se destacan sus habilidades de comunicación y capacidad de gestión.

Sin embargo, su perfil no termina de convencer del todo a algunos miembros de la oposición, quienes han criticado que no tiene una experiencia relevante en materia de seguridad.

En ese sentido, el senador de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, señaló en conversación con Radioanálisis que, al igual que en el caso de Trinidad Steinert, nombrar a Arrau también “es una apuesta” del Presidente Kast.

“Él es un ingeniero experto en materias de obras públicas. Y Seguridad es un intangible que comprende muchas cosas, como problemas institucionales, problemas de migraciones, de los delitos, de inteligencia, de confianza, trabajo con los municipios. Es una gran responsabilidad. ¿Es un experto el ministro Arrau en estas materias o es nuevamente una apuesta? Esa es la pregunta”, dijo.

Por su parte, el diputado del PPD, Ricardo Celis, reconoció que Arrau puede ser “un muy buen gestor”, pero al mismo tiempo, sostuvo que no tiene un conocimiento acabado de los problemas que aquejan a los chilenos. En sus palabras, “le falta calle”.

“Espero que tome conocimiento rápido y, lo más importante, que haya un plan de seguridad nacional, que no hayan actos aislados, que no haya cuestiones del día a día, sino una línea clara de cuáles son las materias de seguridad que se van a abordar en el Gobierno del Presidente Kast”, recalcó Celís.

En tanto, la senadora y presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, destacó que Arrau “es una persona muy proactiva, con experiencia territorial y amplio conocimiento en materia de seguridad”.

“Conozco a Martín Arrau desde su nombramiento como delegado presidencial en la Región de Ñuble, donde lideró el proceso de instalación regional y posteriormente como intendente (…) Estoy convencida de que realizará una gran labor en este nuevo desafío”, indicó.

Desde el Gobierno, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, expresó una postura similar. De acuerdo al secretario de Estado, su compañero de gabinete “tiene una energía, un entusiasmo, una dedicación para llevar adelante las tareas de Gobierno. Estoy seguro que habiendo estando en Obras Públicas y acompañado, además, al Presidente de la República durante los meses de su campaña, tiene todos los antecedentes y toda la energía para poder llevar adelante esa delicada misión”.

“Yo tengo la certeza de que lo hará muy bien”, señaló.

¿Se eliminarán ministerios?

Junto con el nombramiento de Martín Arrau, otro tema que también genera incertidumbre son los biministros. Con el cambio de gabinete de ayer, hay tres secretarios de Estado en esa situación: Daniel Maas, que desde el 11 de marzo se encuentra a cargo de los ministerios de Economía y Minería; Louis De Grange, que ahora se desempeñará en las carteras de Transporte y Obras Públicas; y Claudio Alvarado, en Interior y Segegob.

El hecho revitaliza la idea planteada durante la campaña del Presidente Kast, de eliminar algunos ministerios. En ese sentido, los diputados de la UDI, Guillermo Ramírez, Flor Weisse y Sergio Bobadilla, le están solicitando al Mandatario aprovechar la Cuenta Pública del próximo 1 de junio para anunciar la presentación de una reforma constitucional que avance en la fusión de algunas carteras.

“Cuando vemos que hoy serán tres los ministros del gabinete que van a asumir más de una cartera, algo que ya ha ocurrido en todos los gobiernos anteriores, queda bastante claro que nuestro país sí puede dar un paso hacia un Estado mucho más eficiente y mejor organizado”, manifestaron los diputados a través de un comunicado.