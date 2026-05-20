Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 20 de Mayo de 2026


Ministra Lincolao se excusa de sesión en el Congreso por día administrativo

La autoridad estaba citada a la Comisión de Ciencia de la Cámara para abordar, entre otros temas, la salida del exsubsecretario Rafael Araos. Se trata de su tercera ausencia, mientras que parlamentarios de oposición solicitaron convocarla nuevamente.

La autoridad estaba citada a la Comisión de Ciencia de la Cámara para abordar, entre otros temas, la salida del exsubsecretario Rafael Araos. Se trata de su tercera ausencia, mientras que parlamentarios de oposición solicitaron convocarla nuevamente.

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La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, se excusó de asistir a la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, argumentando que tenía “programado con antelación el día administrativo”. La secretaria de Estado estaba citada para abordar eventuales recortes presupuestarios en la cartera, la aplicación de la Ley de Lobby y la salida del exsubsecretario Rafael Araos, entre otros temas. 

“Si no me equivoco, esta es la tercera sesión en que la ministra no asiste”, cuestionó la diputada Gael Yeomans (FA). Agregó que “uno puede entender que a veces hay razones de cierta urgencia, situaciones excepcionales”, sin embargo, cuestionó si acaso la ministra se había comunicado con el presidente de la instancia a propósito de sus excusas reiteradas. 

La parlamentaria aseguró que “es deferencia con esta Comisión tener, por lo menos, claridad de si la ministra puede asistir en alguna oportunidad pronta. Me parece que es algo mínimo a propósito de que somos un órgano colegislador”. 

“Entonces, me gustaría saber si esa comunicación existió, si hay alguna forma o un canal en que nos podamos plantear alguna sesión especial con la ministra en que podamos escucharla. Yo creo que el motivo que a nosotros nos llevó el invitarla sigue presente y me parece que tenemos que reagendar, pero también creo que es importante, por lo menos por mi parte, plantear la molestia de que a esta Comisión ya es la tercera sesión que no asiste y, en paralelo, sí se asiste a la del Senado, no entiendo por qué esa preferencia se hace permanente siempre”, finalizó la diputada Yeomans. 

También se planificó citar al exsubsecretario Araos. Sin embargo no fue convocado por temas administrativos de la Comisión. Se acordó volver a citar tanto a la ministra como al exsubsecretario a la instancia.

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