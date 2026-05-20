“No esperaba hacerlo”: Kast realiza el cambio de gabinete más rápido desde 1990

El Presidente José Antonio Kast concretó su primer cambio de mando tras 69 días desde el inicio de su mandato, convirtiéndose en el ajuste ministerial más rápido desde el retorno a la democracia.

Durante la tarde de este martes, se dio a conocer la salida de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien será reemplazada por el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, quien deja su actual cargo para asumir la nueva titularidad.

El cargo de la vocera de Gobierno, Mara Sedini, será ocupado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien mantendrá su cargo y además encabezará la Secretaría General de Gobierno.

En tanto, el titular de Transportes, Luis De Grange, asumirá también la titularidad del Ministerio Obras Públicas.

El Presidente Kast manifestó que “no esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado para esta etapa de Gobierno, pero en base al sentido de urgencia que hoy tiene a nuestro país, y la necesidad de responder a las tareas que Chile nos encomendó, es que he decidido realizar este ajuste”.

En esta línea, el mandatario agradeció a quienes dejan el Gobierno y sostuvo que “seguimos estando en un estado de emergencia, una situación compleja, que requiere mucho trabajo y también firmeza. No estamos para la pelea chica, esa que desgasta a muchos líderes políticos, que están preocupados de aquellas cosas que no le cambian la vida a los chilenos”.

“Hemos tenido que tomar medidas impopulares y eso golpea a cualquier Gobierno, pero las tomamos con convicción, sabiendo que la única manera de recuperar y reconstruir nuestra patria es hablando con la verdad, diciendo las cosas de frente, incluso aunque sean malas noticias, porque es indispensable ordenar la casa y es en lo que hemos estado este tiempo”, añadió.