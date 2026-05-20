Profesor Manuel Antonio Garretón recibió Orden Nacional del Mérito de Francia.

Después de la Legión de Honor, la Orden Nacional del Mérito es una de las más altas distinciones honorificas francesas. Recompensa a las mujeres y hombres cuya trayectoria, compromiso y acción contribuyen a la promoción de valores con que Francia está profundamente vinculada: la libertad, la democracia, la exigencia, el diálogo entre los pueblos y el servicio al bien común.

El pasado 19 de mayo, tan importante distinción fue entregada en la Residencia de Francia al profesor Manuel Antonio Garretón, académico de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007.

Cyrille Rogeau, embajador de Francia en nuestro país, relató que “en un momento en el cual nuestras sociedades están atravesadas por profundas transformaciones, la mirada de las Ciencias Sociales -en particular de la Sociología- parece más esencial que nunca para comprender las mutaciones de nuestro mundo contemporáneo”.

La carrera del profesor está intrínsecamente ligada a la historia política e intelectual de Chile. Como muchos grandes pensadores latinoamericanos, “usted ha encontrado en Francia un espacio de reflexión y diálogo que ha alimentado profundamente su pensamiento. Un vínculo intelectual profundo que nunca ha interrumpido”.

También dijo que más allá del investigador reconocido internacionalmente, muchos destacan su dedicación: “Siempre ha querido transmitir y animar a los jóvenes investigadores, y mantener vivo el debate público y académico, incluso en el aula”.

Al respecto, “la República francesa desea expresar su reconocimiento por una carrera marcada por logros, cuyo alcance se extiende mucho más allá del campo disciplinario de la Sociología o incluso de las fronteras chilenas”, añadió.

Para el profesor Garretón significa un gran honor y le impresiona esta condecoración. Tras recibirla dijo: “Yo creo que es muy difícil comprender lo que yo he sido y lo que se ha logrado hacer sin entender esta relación con Francia, a través de sus instituciones diplomáticas y educativas”, dijo durante la ceremonia.

Comentó a la Facultad de Ciencias Sociales que a lo largo de su vida ha tenido vínculos con dicho país, desde la niñez. Tras egresar de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, obtuvo el grado de Doctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Realizó estudios en la época de mayo del 68, donde “hubo una persona que fue y ha sido muy importante en mi vida, el sociólogo que considero mi gran maestro, académico e intelectual, Alain Touraine”.

Durante la dictadura militar en Chile, sostuvo una relación muy fuerte con la Embajada de Francia, “colaborando mucho con ellos y ellos colaboraron mucho conmigo”. Tanto en dictadura como en democracia, dio clases en dicho país, llegando a inaugurar allá la cátedra Pablo Neruda del Instituto de Estudios Latinoamericanos.

La ceremonia contó también con la asistencia de la rectora Rosa Devés de la Universidad de Chile, la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba, ministros, subsecretarias y embajadores, entre otras autoridades y asistentes.