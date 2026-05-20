PS acusa “fracaso rotundo” del Gobierno tras cambio de gabinete

La bancada de senadores y senadoras del Partido Socialista criticó el cambio de gabinete anunciado por el Presidente José Antonio Kast, luego de la salida de las ahora exministra Trinidad Steinert y Mara Sedini.

El jefe de bancada, senador Juan Luis Castro, calificó la situación como “un rotundo fracaso”, apuntando directamente a la falta de conducción política y experiencia del Ejecutivo.

“Aquí no había capacidad, no había mensaje, faltó expertise. Esto demuestra claramente la improvisación y la falta de oficio que hubo en la instalación del gobierno”, afirmó.

Castro recalcó que el ajuste ministerial “no es una oda a la rapidez del Presidente para hacer cambios”, sino “la demostración de que aquí no había preparación para gobernar en áreas tan sensibles como seguridad y vocería”.

Por su parte, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, sostuvo que el gobierno “experimentó con perfiles no aptos para el cargo”, cuestionando especialmente el desempeño de la exvocera de Gobierno.

“Vimos a una vocera que estaba muda, que no hablaba, que arrancaba, que no comunicaba”, señaló Vodanovic.

Además, advirtió que la seguridad “no se puede improvisar”, enfatizando que el país requiere experiencia real en una cartera “tan sensible para las familias que viven dominadas por el narcotráfico y la violencia”.

En tanto, la senadora Daniella Cicardini aseguró que el cambio de ministros “se veía venir”, afirmando que el Ejecutivo ha mostrado “68 días de improvisación, contradicciones, mucho ruido y poco fondo”.

“Una ministra de Seguridad sin un plan de seguridad era tremendamente inconsecuente; y una vocera que no podía comunicar reflejaba también un gobierno sin contenido”, sostuvo.

A su vez, el senador Gastón Saavedra criticó el desempeño del Ejecutivo y el manejo político del gobierno. “La política no es para estudiantes en práctica, no alcanzaron a atravesar el primer trimestre”, expresó.

Saavedra argumentó que la salida de la ministra de Seguridad confirma que “simplemente no había un plan de seguridad para el país”, advirtiendo además sobre el impacto económico que, a su juicio, ha tenido la administración de Kast en sus primeras semanas.