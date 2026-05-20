"Su legado seguirá vivo en cada tambor y cada cumbia": fallece Totó la Momposina, leyenda de la música colombiana

La música latinoamericana está de luto. A los 85 años falleció la cantante colombiana Totó la Momposina, considerada una de las máximas exponentes de la cumbia y del folclor tradicional del Caribe colombiano.

La noticia fue confirmada por el Ministerio de Cultura de Colombia y por su entorno familiar. “A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra. A la eterna momposina que habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la enriqueció durante décadas para escribir un capítulo entero de la historia cultural de nuestro país”, señalaron desde la cartera a través de su cuenta oficial de X.

Nacida como Sonia Bazanta Vides en Talaigua Nuevo, en el departamento de Bolívar, la artista construyó una carrera de más de seis décadas dedicada a rescatar y difundir ritmos afroindígenas y campesinos como la cumbia, el bullerengue, el mapalé y el porro. Su trabajo la convirtió en una figura clave de la música latinoamericana y en una embajadora cultural de Colombia en escenarios internacionales.

Entre sus discos más emblemáticos figuran “La Candela Viva”, “Pacantó” y “La Bodega”, mientras que canciones como “El pescador” y “Yo me llamo cumbia” marcaron generaciones. En 2010, además, colaboró con Calle 13 en la canción “Latinoamérica”, junto a Susana Baca y Maria Rita.

La artista vivía en México desde hace un tiempo y, según reportes de prensa, falleció producto de un infarto al miocardio tras enfrentar problemas de salud durante los últimos años. Su familia informó que sus restos serán trasladados a Bogotá para realizar un homenaje póstumo.

La trayectoria de Totó la Momposina fue reconocida internacionalmente con premios como el Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2013, además de distinciones culturales en Europa y América Latina. En Chile, una de sus últimas visitas fue en 2022, cuando participó en Lollapalooza Chile 2022.

Durante las últimas horas han sido varias las instituciones y figuras públicas las que han manifestado su pésame a través de redes sociales. Entre ellos, el presidente colombiano Gustavo Petro: “Ha muerto Toto la momposina, mi familiar y excelsa del arte y la cultura caribeña colombiana. Que vuele alto hasta las estrellas. AD ASTRAM”, manifestó la máxima autoridad del país a través de X.

Un reconocimiento al que también se han sumado diversos medios e instituciones internacionales como la revista Rolling Stone y la Academia Latina de la Grabación. “Honrada con el Premio a la Excelencia Musical y ganadora del Latin GRAMMY, Totó dedicó su vida a llevar los sonidos del Caribe colombiano al mundo, preservando y celebrando las raíces de nuestra cultura con su música. Su legado seguirá vivo en cada tambor, cada cumbia y cada generación que encuentre en su voz un puente hacia nuestra identidad”, se lee en un texto publicado por esta última en la misma red social.

En tanto, y desde el medio artístico de Colombia, la histórica banda Aterciopelados también hizo público su sentir por la partida de Totó: “Despedimos a la gran cultora, gestora y cantaora de la cultura colombiana. Una embajadora de nuestras raíces y una defensora incansable de la música y la tradición de Colombia. Compartimos escenarios y momentos que hoy recordamos con profundo cariño y admiración”, manifestó el dúo rockero conformado por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago.