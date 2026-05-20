Diario y Radio Universidad Chile

Teatro San Ginés transforma el feriado en una experiencia teatral inolvidable con “La Tripulación del Bronce”

Con una única función en Sala 1 agendada para este 21 de mayo, la producción invita a revivir el legado de Arturo Prat y el Combate Naval de Iquique desde una mirada emocionante, actual y pensada para toda la familia.

Con una única función en Sala 1 agendada para este 21 de mayo, la producción invita a revivir el legado de Arturo Prat y el Combate Naval de Iquique desde una mirada emocionante, actual y pensada para toda la familia.

Cultura

Cada 21 de mayo, Chile recuerda uno de los episodios más trascendentales de su historia: el Combate Naval de Iquique y la figura de Arturo Prat Chacón, símbolo de liderazgo, convicción y entrega. Pero este año, la conmemoración podrá vivirse de una manera distinta.

En el marco del Día de las Glorias Navales, Teatro San Ginés abre sus puertas con una propuesta especial para este feriado: “La Tripulación del Bronce”, una impactante puesta en escena que revive la historia de Prat y la tripulación de la corbeta Esmeralda, transformando una fecha histórica en una experiencia cultural, emocionante y cercana para grandes y chicos.

Dirigida por Fernando Olivares, la obra propone una experiencia escénica de 80 minutos, dinámica y profundamente emotiva, ideal para disfrutar en familia. Niños, padres, jóvenes y abuelos podrán conectar con una historia que no solo habla del pasado, sino también del presente.

Porque “La Tripulación del Bronce” no habla únicamente del Combate Naval de Iquique. Habla de liderazgo, propósito, comunidad y humanidad en tiempos donde estos valores vuelven a cobrar fuerza. Una historia que invita a reflexionar sobre quiénes somos y qué legado queremos construir.

El elenco, integrado por Catalina Silva, el cantante chileno SIVEN, Fernando Olivares, Eduardo Fernández, Carlos Vergara, Juan Pablo Valderrama y Benjamín Gallo, da vida a una historia que mezcla emoción, identidad y memoria, conectando con distintas generaciones desde el escenario.

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