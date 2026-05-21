Editorial Forza lanza “La consecuencia de un líder: Allende. Publicación no autorizada en Dictadura”

En el marco del festival literario y feria de editoriales independientes La Furia del Libro, Editorial Forza presentará el próximo sábado 30 de mayo, a las 19:00 horas, el libro “La consecuencia de un líder: Allende. Publicación no autorizada en Dictadura”, en la Sala Pedro Prado de Estación Mapocho, de los autores Leonardo Cáceres Castro y Federico Gana Johnson.

La actividad contará con la participación de Sergio Bitar, presidente del Directorio de la Fundación Encuentros del Futuro y exministro de Estado de los presidentes Salvador Allende, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, quien estará a cargo de la presentación de la obra.

Publicado originalmente en 1986 en plena dictadura, este libro fue concebido como un acto de resistencia y memoria frente a la censura y la tergiversación de la historia reciente de Chile. Elaborado y difundido de manera restringida durante aquellos años, el texto circuló en copias que se reproducían y vendían de forma encubierta en las calles del centro de Santiago, reflejando la vigencia de la figura de Salvador Allende más allá de los intentos por silenciarla.

En esta nueva edición, desde la editorial aseguran que “La consecuencia de un líder: Allende” vuelve a poner en el centro el pensamiento político, la coherencia y la vocación democrática del presidente Allende, a través de una semblanza biográfica y una amplia selección de discursos y fragmentos de intervenciones públicas a lo largo de más de treinta años de vida política. El libro recorre su trayectoria desde sus años de formación, pasando por su labor como médico, parlamentario, ministro y dirigente socialista, hasta llegar a la presidencia y a sus definiciones sobre la transición pacífica hacia transformaciones profundas en Chile.

Para sus autores originales, Leonardo Cáceres Castro y Federico Gana Johnson, dar vida a este libro “durante esos años aciagos, a pesar de las condiciones impuestas por la dictadura, fue para mantener viva la imagen de Salvador Allende que vibraba escondida en el corazón del pueblo”. Señalan que “hoy nada ha cambiado y el texto continúa dirigiéndose fundamentalmente a los jóvenes chilenos que no vivieron ese período”, invitándolos a acercarse a una “variada recopilación de textos sobre el pensamiento político de Allende, extractos de sus discursos e intervenciones a lo largo de su vida”, que encarnan precisamente esa consecuencia que da título a la obra.

“Para Editorial Forza la publicación de este libro valoriza la memoria del presidente Allende como un hombre que vivió con constancia, compromiso y consecuencia hasta sus últimos momentos”. En un contexto en que “voces pueriles tratan de ensuciar con vileza la figura de Allende”, esta reedición es concebida como “una necesidad y un ejercicio de responsabilidad histórica”, que busca aportar a un debate informado sobre la memoria, los derechos humanos, la democracia y la justicia social.

El prólogo de la nueva edición está a cargo de Sergio Bitar, quien destaca que, a más de medio siglo del gobierno de la Unidad Popular, Allende sigue siendo una referencia viva en la memoria política de Chile. Bitar releva la coherencia entre principios y acción del expresidente, su liderazgo democrático y su compromiso con las grandes mayorías, así como el valor de revisar críticamente ese período para las nuevas generaciones.

Detalles de la actividad