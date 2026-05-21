“Exploradores de la costa": una guía para conocer el litoral de Chile desde la curiosidad y el asombro

Editorial Santillana, a través de su sello Loqueleo, presenta “Exploradores de la costa. Guía para conocer el litoral de Chile” (2026), un libro informativo ilustrado que invita a niñas, niños, jóvenes y personas adultas a acercarse al mar desde la curiosidad, la observación y el asombro. Escrito por Yolanda Sánchez y Catalina Mekis, el libro propone un recorrido fascinante por los ecosistemas costeros de Chile, combinando rigor científico, experiencia educativa y un lenguaje cercano e inclusivo.

“Exploradores de la costa” es una obra de más de 180 páginas que reúne alrededor de 400 ilustraciones originales, creadas especialmente para acercar a lectoras y lectores a la diversidad y riqueza del litoral chileno. El libro recorre distintos paisajes costeros —desde playas arenosas y rocosas hasta especies que habitan o visitan el borde marino— revelando las complejas relaciones que sostienen estos ecosistemas. A través de textos claros y accesibles, introduce conceptos científicos sin perder una mirada sensible y cercana a la naturaleza.

Más que entregar información cerrada, la obra invita a observar, hacerse preguntas e investigar. Incluye actividades prácticas y experienciales — como medir la marea, crear un algario o ilustrar

conchas— que pueden realizarse tanto en terreno como en contextos educativos, convirtiéndolo en una guía de exploración y también en una herramienta pedagógica.

Desde una perspectiva de educación ambiental, el libro articula conocimiento científico, experiencia directa y sensibilidad estética. Sus ilustraciones cumplen un rol clave en la comprensión de los contenidos y en la construcción de un vínculo más profundo con el entorno. A lo largo de sus páginas, se abordan además problemáticas socioambientales contemporáneas, promoviendo el

pensamiento crítico, el cuidado del entorno y una relación más consciente con el océano.

“Queríamos crear un libro que pudiera acompañar exploraciones reales en la costa, despertar preguntas y ayudar a mirar el mar con más atención y cariño”, señalan sus autoras. Pensado especialmente para niños y niñas desde los 8 años, el libro ofrece también descubrimientos significativos para personas adultas, demostrando que la sencillez puede convivir con el rigor y la profundidad.

El texto fue presentado hace algunos días en Las Cruces, balneario del litoral central, con la presencia de estudiantes de diversos establecimientos. El sábado 16 de mayo se realizó el lanzamiento en Santiago (Librería Libro Verde, Providencia).

Sobre las autoras

Yolanda Sánchez. Educadora y referente internacional en conservación oceánica, es cofundadora de la Red de Educación Latinoamericana para el Océano y co-directora de la National Marine

Educators Association. Cuenta con experiencia en proyectos en América Latina, África y Europa, integrando educación, liderazgo y participación comunitaria en torno a la protección del océano. Actualmente trabaja en iniciativas globales de conservación marina mientras desarrolla su doctorado en educación y continúa publicando libros sobre el mar.

Catalina Mekis. Socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ilustradora y autora especializada en divulgación científica infantil. Ha desarrollado proyectos que vinculan patrimonio natural y cultural, y es autora de títulos como Exploradores urbanos (2016) y Exploradores del bosque (2019), obra por la que recibió la Medalla Colibrí de IBBY Chile. Su trabajo integra arte, ciencia y educación ambiental, consolidando una propuesta que acerca la biodiversidad chilena a nuevas generaciones.