Foro SUR 2026 convoca a debatir el futuro de la integración sudamericana

El Programa SUR del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, con el apoyo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, organiza el Foro SUR 2026: “Bases para una Sudamérica integrada: seguridad, educación, infraestructura e innovación”, que se realizará los días 25 y 26 de mayo en dependencias de nuestra Casa de Estudios.

El foro reunirá a autoridades, expertos internacionales, representantes del sector privado y líderes académicos de la región en torno a cuatro dimensiones que el Programa SUR identifica como críticas para avanzar hacia una integración sudamericana efectiva: la seguridad regional y el combate al crimen organizado transnacional, la infraestructura física, energética y digital, la innovación y transformación económica, y la educación superior e integración del conocimiento.

Un espacio de trabajo, no solo de debate

A diferencia de los foros tradicionales, el SUR 2026 está concebido como una instancia de trabajo estratégico orientada a producir resultados concretos. Los participantes del segundo día trabajarán en mesas temáticas, con el objetivo de identificar obstáculos que frenan la integración en cada área y priorizar propuestas accionables que puedan alimentar decisiones gubernamentales y agendas multilaterales. Los insumos generados en cada mesa serán sistematizados, publicados y distribuidos a los actores clave de la región.

Programa

El primer día, lunes 25 de mayo, se realizará en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile, entre las 15:00 y las 17:30 horas. La jornada comenzará con la acreditación, seguida por la bienvenida e inauguración del foro.

Posteriormente, se desarrollará un bloque de palabras de autoridades, que contará con la participación de la Rectora de la Universidad de Chile, profesora Rosa Devés Alessandri; el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; el gerente de Desarrollo Territorial Sostenible de CAF, Julián Suárez, y la presidenta de SOFOFA, Rosario Navarro.

La programación continuará con el panel “Experiencias concretas de integración sudamericana”, en el que participarán Antonio Segovia Arancibia, exdirector de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) de la Fiscalía de Chile; Daniela Perrotta, académica de la Universidad de Buenos Aires especializada en estudios de integración regional y regionalismo comparado, con una destacada trayectoria en cooperación e integración en educación superior, y Gabriela Mellafe, oficial de Asuntos Internacionales y Políticas Públicas en la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

La jornada culminará con la conferencia magistral dictada por John Grajales, jefe de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA), titulada “Crimen organizado en América del Sur: desafíos institucionales y nuevas respuestas de cooperación”. El evento inaugural finalizará con un coffee break de cierre.

El segundo día, martes 26 de mayo, tendrá lugar en Vicuña Mackenna 20 e incluirá mesas de trabajo temáticas durante la mañana y, por la tarde, la Ideatón SUR 2026, instancia en la que estudiantes universitarios de distintos países de la región elaborarán propuestas concretas para fortalecer la integración sudamericana en los cuatro ejes del foro.

Convocatoria

El foro está dirigido a académicos, investigadores, profesionales, funcionarios públicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil y del sector privado interesados en los desafíos de la integración regional sudamericana.

“Sudamérica enfrenta desafíos que ningún país puede resolver de manera aislada. Este foro busca generar un espacio de trabajo concreto entre actores académicos, públicos y privados para avanzar en propuestas viables de cooperación regional en áreas críticas como seguridad, infraestructura, innovación y educación superior”, señaló Federico Rojas de Galarreta, coordinador del Programa SUR del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través de este formulario.

El Programa SUR es una iniciativa del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), orientada al fortalecimiento de la integración sudamericana mediante la investigación, el diálogo informado y la construcción de propuestas de política pública.