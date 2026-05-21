Glorias Navales: Presidente Kast emplaza a líderes políticos a recuperar "el amor por Chile" tras desfile

Un emplazamiento directo a la unidad de las dirigencias y a restaurar el sentido de pertenencia nacional realizó el Presidente José Antonio Kast, tras encabezar por primera vez en su calidad de Jefe de Estado el desfile oficial de conmemoración de las Glorias Navales en la Plaza Sotomayor de Valparaíso. Al cierre de la tradicional ceremonia pública que recordó el 147° aniversario del Combate Naval de Iquique y Punta Gruesa, el Mandatario remarcó que los valores patrios continúan plenamente vigentes tanto en la ciudadanía como en los cuerpos uniformados en este 2026.

Consultado respecto al impacto de estas virtudes en la sociedad actual, el Jefe de Estado fue enfático en señalar que “la lealtad, el patriotismo, el honor, el compromiso, no solamente están presentes en nuestras Fuerzas Armadas, en nuestras fuerzas policiales, sino en cada chileno”. Asimismo, Kast puso de relieve el respaldo ciudadano hacia las instituciones de la Defensa Nacional, manifestando que “hoy día lo vemos en la ciudadanía, que reconoce y agradece la labor de nuestras Fuerzas Armadas y, sobre todo, de nuestra Armada”.

Kast aprovechó la alta convocatoria de autoridades en el puerto para extender un mensaje de coordinación hacia el aparato político chileno. Al advertir la concurrencia simultánea de representantes del Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, el Mandatario planteó que la instancia debe ser leída como un incentivo de unificación. “Es un llamado a todos los líderes políticos a que recuperemos ese amor por Chile en todas las instancias. Todos tenemos que tener ese compromiso profundo, como lo tuvo Arturo Prat, para sacar adelante nuestra nación”, sentenció el Presidente.

Las reflexiones emitidas por el Jefe de Estado guardaron directa sintonía con las declaraciones proporcionadas posteriormente por el ministro de Defensa, Fernando Barros. La autoridad de la cartera abordó la necesaria resignificación del patriotismo en Chile en el escenario contemporáneo, estructurando sus definiciones bajo los siguientes ejes analíticos:

El secretario de Estado argumentó que el simbolismo del 21 de mayo excede los márgenes de una efeméride netamente militar o de combate, posicionándose como una lección de resiliencia y convicción colectiva aplicable a los desafíos actuales. Barros recalcó que el esfuerzo en el Chile actual requiere una articulación genuina entre los bloques partidistas, las cúpulas empresariales, los dirigentes sociales y la comunidad en general. En esa línea, el titular de la cartera llamó formalmente a desactivar las dinámicas de ofensiva permanente, las disputas ideológicas menores y el déficit de diálogo que debilitan la estabilidad interior y retrasan los avances públicos del país.