Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 21 de Mayo de 2026


Gobierno envía ayuda humanitaria a Bolivia en medio de protestas y crisis política en ese país

"La cooperación fortalece nuestras relaciones y esta acción concreta es un reflejo de ello”, afirmó el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna.

"La cooperación fortalece nuestras relaciones y esta acción concreta es un reflejo de ello”, afirmó el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna.

Política

El Gobierno de Chile informó que “gracias al esfuerzo entre los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa Nacional y la Fuerza Aérea de Chile, dispuso el envío de ayuda humanitaria a Bolivia para la población” que requiere insumos esenciales producto de la situación en el país.

En este contexto, este jueves llegó a La Paz un avión Hércules de la Fuerza Aérea.

La ayuda entregada consiste en 12 palets, equivalentes a 480 cajas de alimentos de ayuda humanitaria que corresponden a kits de 4×4, es decir, lo suficiente para alimentar a cuatro personas por cuatro días. Ésta fue recibida por el cónsul general de Chile en La Paz, Fernando Velasco, junto con el viceministro de Comercio y Logística Interna de Bolivia, Gustavo Serrano.

“Chile siempre estará dispuesto a ayudar cuando algún país hermano necesite de nuestro apoyo. La cooperación fortalece nuestras relaciones y esta acción concreta es un reflejo de ello”, afirmó el canciller Francisco Pérez Mackenna.

A través de un comunicado enviado el viernes 15 de mayo junto a otros países de la región, Chile manifestó “su preocupación por la situación humanitaria que se vive en Bolivia y reiteró la solidaridad con el Gobierno y pueblo boliviano para que, por medio del diálogo, se puedan canalizar las diferencias, siempre en el resguardo de la institucionalidad y preservación de la paz social”.

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