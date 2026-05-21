Gobierno envía ayuda humanitaria a Bolivia en medio de protestas y crisis política en ese país

El Gobierno de Chile informó que “gracias al esfuerzo entre los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior, Defensa Nacional y la Fuerza Aérea de Chile, dispuso el envío de ayuda humanitaria a Bolivia para la población” que requiere insumos esenciales producto de la situación en el país.

En este contexto, este jueves llegó a La Paz un avión Hércules de la Fuerza Aérea.

La ayuda entregada consiste en 12 palets, equivalentes a 480 cajas de alimentos de ayuda humanitaria que corresponden a kits de 4×4, es decir, lo suficiente para alimentar a cuatro personas por cuatro días. Ésta fue recibida por el cónsul general de Chile en La Paz, Fernando Velasco, junto con el viceministro de Comercio y Logística Interna de Bolivia, Gustavo Serrano.

“Chile siempre estará dispuesto a ayudar cuando algún país hermano necesite de nuestro apoyo. La cooperación fortalece nuestras relaciones y esta acción concreta es un reflejo de ello”, afirmó el canciller Francisco Pérez Mackenna.

A través de un comunicado enviado el viernes 15 de mayo junto a otros países de la región, Chile manifestó “su preocupación por la situación humanitaria que se vive en Bolivia y reiteró la solidaridad con el Gobierno y pueblo boliviano para que, por medio del diálogo, se puedan canalizar las diferencias, siempre en el resguardo de la institucionalidad y preservación de la paz social”.