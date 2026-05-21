Guitarristas Romilio Orellana y Horacio Salinas compartirán su música con la cantautora Elizabeth Morris en Sala Master

Dos conciertos incluye el Ciclo “Universos Paralelos” que propone un encuentro entre la música clásica y popular, tomando como eje la obra del destacado compositor y guitarrista chileno Horacio Salinas, director de Inti Illimani histórico y figura fundamental en la música chilena y de raíz latinoamericana, junto al guitarrista clásico Romilio Orellana.

En estas presentaciones que se realizarán los días miércoles 3 de junio y 5 de agosto, a las 19:30 horas, en la Sala Master de la Radio Universidad de Chile participarán junto a ellos destacados artistas como la cantautora Elizabeth Morris, la cantante lírica Patricia Cifuentes y el músico multiinstrumentista Camilo Salinas.

Los guitarristas Romilio Orellana y Horacio Salinas -creadores de este ciclo- conforman un dúo que ha sido ampliamente reconocido a través de sus exitosas presentaciones. “Llevamos un tiempo deleitándonos con las guitarras en este dúo que hemos formado y que hemos paseado por diversos escenarios del país, dice Horacio Salinas y agrega que “próximamente haremos estos dos nuevos conciertos en la Sala Master que es un estupendo espacio con una excelente acústica. A través de nuestro trabajo, hemos ido agregando y construyendo un repertorio interesante para nosotros y especialmente para la ejecución de música, donde la guitarra se va expresando cada vez con mayor plenitud en todas sus posibilidades”.

Para sus dos próximos conciertos que forman parte de este ciclo “Universos Paralelos” el Dúo se propuso innovar invitando a otros artistas a interactuar con ellos. La primera es la premiada creadora nacional Elizabeth Morris, quien además de ejecutar obras de su repertorio se integrará a ellos formando un trío de guitarras que promete sorprender al público con la fusión de sus diversos estilos y talentos.

“Universos paralelos ”

Horacio Salinas explica la idea de esta nueva propuesta: “Buscamos explorar la música como un espacio de cruce y diálogo, un refugio donde distintos lenguajes convergen y se proyectan hacia nuevas audiencias”, afirma y explica que “a través de arreglos y versiones para dúo de guitarras, junto con la interacción de estos destacados artistas, se realza el encuentro y el hacer musical, abriendo un universo íntimo y expresivo”.

Para Romilio Orellana la invitación a Elizabeth Morris, Patricia Cifuentes y Camilo Salinas, responde el objetivo de unir distintos mundos de la música en torno a la música latinoamericana de Horacio Salinas, combinando también diferentes estilos y miradas musicales. “La idea es generar un espacio de encuentro entre la música popular, la música de raíz latinoamericana y la música clásica, donde cada invitado aporte su propio lenguaje artístico. En ese contexto, mi participación como guitarrista clásico también busca tender puentes y mostrar cómo la guitarra puede dialogar naturalmente con estas distintas expresiones musicales”, afirma Romilio Orellana.

La primera invitada (miércoles 3 de junio) es Elizabeth Morris, cantautora y compositora clave de la música de raíz latinoamericana, con una sólida trayectoria internacional y dos veces ganadora de la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar. La artista, cuya música cruza la tradición y creación contemporánea con una fuerte identidad latinoamericana, afirma que le emociona y entusiasma mucho esta invitación para unir su música con la de Horacio Salinas y Romilio Orellana.

“Poder compartir con ambos y con la guitarra como protagonista es un verdadero honor”, asegura. “Yo entré a la música a través de la guitarra. A los 16 años empecé a tocar la guitarra y nunca más la abandoné ni ella a mí”, dice y agrega que aprendió en forma autodidacta, de a poco, sacando canciones y música instrumental a oído y tocando con los cancioneros de La Bicicleta.

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