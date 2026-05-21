Marco Rubio advierte bajas probabilidades de acuerdo con Cuba y no descarta la vía militar

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, calificó como “bajas” las posibilidades reales de alcanzar un entendimiento diplomático o un acuerdo negociado con las actuales autoridades de Cuba. En declaraciones emitidas ante la prensa previo a emprender su viaje con rumbo a Suecia para participar en la cumbre ministerial de la OTAN, el jefe de la diplomacia norteamericana argumentó que la cúpula de La Habana carece de una apertura genuina para modificar un sistema político y económico que tildó abiertamente de “fracasado” en este 2026.

A pesar de que la preferencia del presidente Donald Trump se inclina siempre hacia el despliegue de salidas pacíficas y conversadas, Rubio fue tajante en señalar que, considerando el perfil del régimen insular, la probabilidad de éxito es mínima. Frente a este panorama, el secretario de Estado optó por no descartar de manera definitiva la aplicación de la vía militar, argumentando que la proximidad geográfica de la isla —situada a solo 90 millas (144 kilómetros) de las costas de Florida— la transforma en un foco latente de inestabilidad que puede comprometer la seguridad interior de la superpotencia ante eventuales crisis migratorias masivas o estallidos de violencia interna.

El representante del Departamento de Estado incidió en su tesis de que Cuba opera actualmente como un Estado fallido, cuyo diseño no resiste comparación con los niveles de desarrollo presentes en el Caribe. La ofensiva discursiva de Rubio se estructuró bajo los siguientes nudos críticos:

El secretario de Estado trazó un paralelo directo entre la realidad cubana y el dinamismo comercial observable en Bahamas, Jamaica, República Dominicana o el propio estado de Florida, territorios donde la ciudadanía goza de derechos fundamentales como el libre emprendimiento, el trabajo autónomo y el sufragio universal para elegir a sus gobernantes. A juicio del canciller estadounidense, este escenario de prosperidad se encuentra vedado al interior de la isla debido a que las personas al mando del régimen exhiben una total intransigencia a implementar reformas estructurales.

La declaración de Rubio corona una serie de maniobras de alta presión desplegadas por Washington durante las últimas jornadas. Tras el llamado directo del secretario de Estado al pueblo cubano para forjar vínculos sin la tutela de sus gobernantes, el Departamento de Justicia de EE.UU. procedió a imputar penalmente al expresidente y líder histórico de la Revolución, Raúl Castro. La acusación guarda relación con su responsabilidad en el derribo de dos aviones civiles en 1996 pertenecientes a la organización de exiliados Hermanos al Rescate, reabriendo un flanco judicial de máxima tensión internacional.

Ayuda humanitaria bajo estricto control eclesiástico

Finalmente, respecto a la controversia por el paquete de asistencia humanitaria tasado en 100 millones de dólares promovido por la Casa Blanca, Rubio confirmó que las autoridades de La Habana ya emitieron una supuesta “luz verde” para su recepción. No obstante, advirtió que la administración norteamericana mantendrá una fiscalización minuciosa sobre el terreno para garantizar que los insumos no terminen bajo el control de las corporaciones y empresas administradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

El secretario de Estado precisó que durante su reciente visita oficial a Roma sostuvo reuniones de coordinación con las altas esferas de la Iglesia católica, institución que manifestó su total disposición para actuar como el canalizador logístico neutral de la ayuda en los barrios. Con este diseño, Washington busca asegurar que el beneficio llegue de manera directa a las familias vulnerables de la población civil cubana, neutralizando cualquier intento de aprovechamiento político o desvío de recursos por parte de los ministerios del régimen de Miguel Díaz-Canel.