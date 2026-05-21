Mulet anuncia que irá al TC tras aprobación de invariabilidad tributaria en Megarreforma

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FREVS), Jaime Mulet, confirmó que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) por la propuesta que establece una invariabilidad tributaria por 25 años y que fue aprobada por la Sala de la Cámara en el marco del proyecto de “Reconstrucción Nacional”.

Tras la votación y el despacho, el diputado declaró que “particularmente, uno de los temas que más me interesaba en esto es la invariabilidad tributaria que es muy importante. Se ha aprobado en la Sala, pero de manera inconstitucional”.

En ese sentido, señaló que “he hecho reserva de inconstitucionalidad, tanto del artículo permanente como del transitorio, porque se está vulnerando la Constitución en diversos artículos, particularmente los números 4 y 5 junto a otros que señalé en la Sala. Creo que es muy importante porque tenemos que prepararnos y recurrir al TC en su momento”.

Asimismo, fundamentó que “el apoyo que tuvo en la Sala, particularmente este artículo, merece que el TC lo deseche porque se requiere ese rango constitucional y, además, porque crea dos subsistemas económicos en el país que van a generar desigualdad y atentan contra la Constitución”.

Consultado respecto a su votación, señaló que “en general me abstuve en la votación, no voté con el oficialismo ni la oposición, porque creo que hay que generar una discusión respecto a los diversos temas que se han planteado. Creo que hay antecedentes de la reforma que creo que son relevantes y que se deben discutir”.

“Se avanzó poco en la Cámara de Diputados, pero creo que en la discusión se puede avanzar mucho más en el Senado. Hay aspectos que se deben considerar y, obviamente, otros que no”, cerró.