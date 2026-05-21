Oposición en el Senado anuncia bloque transversal para rechazar "Ley de los Súper Ricos" del Ejecutivo

Un complejo escenario legislativo comenzó a configurarse en la Cámara Alta luego de que senadores de todo el arco opositor anunciaran formalmente que votarán en bloque en contra de la idea de legislar la denominada Ley Miscelánea del Gobierno. La arremetida de las bancadas de oposición se concretó mediante un punto de prensa conjunto, a solo horas de que el megaproyecto de la agenda económica del Ejecutivo —bautizado por sus detractores como la “Ley de los Súper Ricos”— fuera despachado desde la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Las fuerzas de centroizquierda e izquierda endurecieron su postura frente a las rebajas impositivas a grandes corporaciones contempladas en la propuesta en este 2026.

Desde las dependencias del Congreso en Valparaíso, representantes del Partido Socialista (PS), el Partido Comunista (PC), el Partido Por la Democracia (PPD) y el Frente Amplio (FA) manifestaron severos reparos de fondo ante el diseño de la iniciativa. Los legisladores advirtieron que el texto legal ingresa a su segundo trámite constitucional bajo un diagnóstico de alta peligrosidad fiscal, acusando que la reducción de la recaudación del Estado derivará en un mayor endeudamiento público y obligará a ejecutar recortes presupuestarios en áreas críticas como salud, educación y programas asistenciales destinados a la clase media y sectores vulnerables.

Falta de diálogo y acusaciones de sesgo ideológico

La senadora por la Región de Atacama, Daniella Cicardini (PS), lideró las críticas hacia la estrategia de La Moneda, asegurando que los intentos del Ejecutivo por fragmentar los votos de la oposición fracasaron en la Cámara Alta.

Cicardini argumentó que la propuesta fiscal de la administración central carece de virtudes públicas, por cuanto alivia de forma exclusiva la carga impositiva del 1% más acaudalado de la población nacional en directo desmedro de las mayorías ciudadanas. Asimismo, la legisladora socialista enfatizó que el Gobierno busca instalar un modelo ideológico que profundiza las desigualdades y los abusos territoriales, cerrando los márgenes para sellar acuerdos espurios que dañen a las familias del país. Finalmente, acusó a los ministros sectoriales de mantener una postura intransigente que ignora las propuestas técnicas alternativas, perpetuando un diseño deficiente que debilita estructuralmente la red de protección estatal.

Consecuencias sociales y flanco ambiental de la “contrarreforma”

El despliegue de la oposición en el Senado también abordó el impacto directo del proyecto sobre los servicios públicos e institucionales. La senadora por la Región de Valparaíso, Karol Cariola (PC), apuntó al núcleo de la retórica gubernamental, señalando que la premisa oficialista respecto a que “con menos se hace más” terminará perjudicando a las familias con mayores carencias a través del desmantelamiento de sus derechos sociales básicos. Cariola relevó la total coordinación del bloque en la Cámara Alta como un muro de contención destinado a frenar lo que catalogó como un “regalo tributario” injustificado para las grandes fortunas.

Por su parte, el senador Ricardo Celis (PPD) incorporó una perspectiva medioambiental al debate legislativo, tildando la iniciativa del Ejecutivo como una “contrarreforma tributaria” nociva para el desarrollo sustentable. Celis advirtió que en un contexto global de emergencia climática, el Palacio de La Moneda promueve alternativas que desatienden la protección de los ecosistemas, comprometiendo la calidad de vida de las futuras generaciones de chilenos.

El cierre de la vocería opositora estuvo a cargo de la senadora Beatriz Sánchez (FA), quien ratificó que el sector se encuentra organizado de manera fuerte y cohesionada para enfrentar el debate legislativo inmediato, descartando de forma tajante cualquier posibilidad de quiebre o fisura interna durante la tramitación del articulado en las comisiones de la Cámara Alta.