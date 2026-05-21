“Puede aumentar la exclusión”: la alerta por efectos de indicación migratoria en escuelas y centros de salud

Nuevas críticas se han planteado a la indicación impulsada por el Gobierno para que servicios de salud y educación entreguen información de personas migrantes en situación irregular. Mientras el Ejecutivo defendió la medida como una herramienta administrativa para facilitar procedimientos migratorios y expulsiones, expertos advirtieron efectos en el acceso a derechos básicos, además de eventuales vulneraciones a tratados internacionales suscritos por Chile.

El director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, calificó la controversia como una “polémica artificial” y afirmó que la instrucción fue mal interpretada. En entrevista con Radio Pauta, aseguró que la medida no obliga a denunciar a personas migrantes que acudan a hospitales o matriculen a sus hijos en establecimientos educacionales.

“Esta indicación requiere información de personas que están siendo sujetas de un procedimiento migratorio y no hay obligación alguna de reportar a una persona que llega a un servicio de salud o porque inscriba al niño al colegio”, sostuvo.

El director del servicio también anunció que el Ejecutivo trabajará en una nueva redacción de la norma para despejar dudas. “Vamos a darle una redacción distinta, para darle tranquilidad a todo el mundo”, indicó.

Desde el ámbito sanitario, la profesora adjunta de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Andrea Álvarez Carimoney, advirtió que la medida podría generar un efecto disuasivo entre las personas migrantes al momento de acudir a centros asistenciales.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, Álvarez explicó que la indicación no solo afecta a hospitales o CESFAM, sino también a instituciones como Fonasa e isapres, lo que amplía el alcance de la medida sobre todo el aparato sanitario. “Eso hace que las personas migrantes puedan tener temor a acudir a una atención de salud por la posibilidad de que su información sea entregada tanto al Servicio Nacional de Migraciones como a las policías, tribunales de justicia o Policía de Investigaciones”, señaló.

Álvarez sostuvo que el impacto trasciende a la población migrante y puede comprometer a toda la población debido a las consecuencias sanitarias que implica reducir la cobertura de atención y vacunación. Así también lo plantearon en una declaración pública desde la institución.

En el plano jurídico y ético, Álvarez sostuvo que la medida contradice principios internacionales de derechos humanos ratificados por Chile. “Hay un principio de los derechos humanos que se llama cortafuegos, que es la separación estricta entre los servicios de salud y las fuerzas de orden”, explicó.

La académica también cuestionó la posibilidad planteada por el presidente José Antonio Kast de reinstalar presencia policial en centros de salud para verificar identidades. “Sigue teniendo el mismo efecto disuasivo que la otra medida”, afirmó.

En el ámbito educativo, el investigador del Centro Eduinclusiva, César Díaz Pacheco, consultado por nuestro medio, afirmó que la experiencia internacional muestra efectos negativos cuando se vincula el acceso a la educación con mecanismos de control migratorio. “Eso no va a generar una disminución de la migración”, sostuvo.

Díaz explicó los efectos que medidas de este estilo tienen en materia educativa. “Eso va a aumentar la brecha de los estudiantes migrantes en temas de aprendizaje, va a generar un aumento de la deserción educativa y ciertamente va a bajar el nivel de asistencia escolar”, señaló.

También enfatizó el rol protector que cumple la escuela, especialmente en contextos vulnerables. “La escuela es un factor protector muy importante en la sociedad”, afirmó, recordando que los establecimientos no solo entregan aprendizaje, sino también alimentación, útiles, becas tecnológicas y espacios de socialización.

A juicio del académico, excluir a niños y adolescentes migrantes de esos entornos puede profundizar procesos de marginación social.

“Van a quedar expuestos a la exclusión social”, advirtió, agregando que las dificultades para acceder a vivienda, empleo, salud y educación podrían agravarse aún más para las familias migrantes.

Las críticas también alcanzaron el plano jurídico. La exministra de Estado y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Laura Albornoz, durante su participación en el panel de conversación de Radioanálisis, sostuvo que la medida vulnera tratados internacionales ratificados por Chile en materia de derechos humanos y protección de personas migrantes.

“Vulnera todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos y de derechos de las personas migrantes”, afirmó.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

La académica sostuvo además que iniciativas de este tipo no resolverán el problema migratorio y podrían profundizar tensiones sociales y políticas en torno al fenómeno migratorio.