Cambios al SAE reabren choque político: “Necesitamos corregir la tómbola” versus “no estamos disponibles a retroceder”

La reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE) que prepara el Gobierno volvió a encender el debate político en educación. Diputados de la comisión de Educación reaccionaron a la posibilidad de flexibilizar el sistema y permitir que algunos colegios puedan definir mecanismos propios de admisión.

Según informó este viernes El Mercurio, el Ministerio de Educación trabaja en una propuesta que permitiría a establecimientos con financiamiento público mantenerse en el sistema centralizado o desarrollar procesos propios de admisión, incorporando entrevistas, notas o evaluaciones internas.

Desde Renovación Nacional, el diputado Luis Pardo aseguró que “necesitamos mejorar y corregir el sistema de admisión escolar SAE, coloquialmente denominado la tómbola”.

Pardo dijo que hoy muchas familias terminan frustradas porque “su opción queda supeditada al azar” y defendió que exista una relación más directa entre los proyectos educativos y quienes postulan a ellos.

“Necesitamos fortalecer los proyectos educativos de manera que haya una mayor vinculación entre los proyectos educativos que ofrece cada establecimiento educacional y las aspiraciones de cada familia de acuerdo a sus valores e intereses”, afirmó.

El parlamentario también apuntó a situaciones que, según dijo, se repiten sobre todo en regiones. “Hoy día son dramáticos para las familias cuando sus hijos quedan desgregados en distintos establecimientos o quedan en establecimientos que no son de su interés”, señaló.

Desde la UDI, el diputado Ricardo Neumann criticó el funcionamiento del sistema y aseguró que “la famosa tómbola reemplazó el mérito y el esfuerzo de los alumnos y también el compromiso de los padres con el proyecto educativo por el simple azar”.

“Cayó la calidad, hay frustración en la familia y se perdió la identidad escolar de muchas comunidades”, agregó.

Neumann insistió en que el sistema “debe volver a valorar el mérito y el esfuerzo para que las familias tengan la posibilidad real de elegir el proyecto educativo de sus hijos”.

Las críticas de la oposición

Desde el Frente Amplio, la diputada Emilia Schneider sostuvo que existe disposición a discutir mejoras al SAE, pero descartó apoyar un retorno a los mecanismos de selección previos a la Ley de Inclusión.

Schneider afirmó que no están disponibles “a volver a un Chile donde los colegios elegían a los y las estudiantes y sus familias y no al revés”.

También recordó escenas previas a la implementación del sistema. “Se armaban filas interminables en los colegios esperando por los cupos, con apoderados que incluso dormían afuera de los establecimientos”, señaló.

La diputada aseguró que sí puede discutirse el mérito académico, pero no consideraciones discriminatorias.

A las críticas también se sumó la jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, quien cuestionó que la discusión se haya conocido a través de los medios de comunicación.

“Como gran parte de las modificaciones que hoy día busca hacer el Ministerio de Educación, la conocemos por la prensa”, afirmó.

Serrano sostuvo que “no estamos de acuerdo con retroceder en décadas de discusiones legislativas” y advirtió que no apoyarán cambios que permitan discrecionalidad en la admisión de estudiantes.

“Si finalmente la modificación que están anunciando es volver a la discriminación donde a ciertos estudiantes con ciertos grupos de familia se les deja fuera de un establecimiento educacional, creo que eso no corresponde”, señaló.

La diputada agregó que cualquier modificación “tiene que ser para mejorar hoy día el sistema” y pidió que el debate se dé abiertamente en el Congreso.

Además, Schneider emplazó al Ejecutivo a retomar las recomendaciones elaboradas por la mesa técnica que revisó el SAE durante el gobierno de Gabriel Boric. “Creo que ese es el camino si lo que quieren es construir acuerdos de largo plazo”, sostuvo.

Finalmente, la parlamentaria recordó que la actual ministra de Educación, María Paz Arzola, participó de la mesa técnica. “No se entendería que ahora lo desconociera o que quisieran tomar posiciones más extremas por mero capricho ideológico”, concluyó.

Se espera que durante las próximas semanas el Ejecutivo ingrese la reforma al Congreso Nacional.