Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 22 de Mayo de 2026


Copa Davis: Chile recibirá a España en el Estadio Nacional

Los tenistas de nuestro país recibirán a los ibéricos en septiembre, en un duelo válido por la segunda ronda de las Qualifiers. Se trata del mismo escenario en que el equipó liderado por Nicolás Massú, venció a Serbia en febrero pasado.

Los tenistas de nuestro país recibirán a los ibéricos en septiembre, en un duelo válido por la segunda ronda de las Qualifiers. Se trata del mismo escenario en que el equipó liderado por Nicolás Massú, venció a Serbia en febrero pasado.

Deportes

Faltan cerca de cuatro meses para que Chile reciba a España por la segunda ronda de las Qualifiers de la Copa Davis 2026 y la serie que se disputará en septiembre próximo, ya tiene sede confirmada. Este viernes la Federación de Tenis de Chile, a través de sus redes sociales, anunció que la confrontación ante los ibéricos se desarrollará en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

Se trata del mismo escenario donde el equipo capitaneado por Nicolás Massú derrotó en febrero pasado a Serbia, por la primera ronda de la Ensaladera de Plata 2026.

El organismo además informó que la entradas para el choque copero estarán próximamente disponibles a través de la plataforma Ticketplus+.

La serie entre Chile y España se disputará del 18 al 19 o del 19 al 20 de septiembre, y en caso de vencer, el elenco nacional regresará a las Finales de Copa Davis que se jugarán entre el 24 y 29 de noviembre en Bologna, Italia.

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