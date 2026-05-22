Diputado Felipe Ross (Rep) sobre megarreforma: "La Democracia Cristiana haría bien en subirse a este proyecto"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado del Partido Republicano, presidente de la Comisión de Economía, Felipe Ross, abordó el avance de la megarreforma del Gobierno en el Congreso. Además, se refirió al escenario que enfrenta el oficialismo con el reciente ajuste ministerial y de cara a la primera Cuenta Pública de esta administración.

Respecto al Plan de Reconstrucción Nacional, el parlamentario dijo estar “esperanzado” en avanzar hacia “un gran consenso nacional” en esta materia. A su juicio, “se notó que el proyecto tiene un apoyo robusto, que el diagnóstico sobre el que descansa es acertado. Obviamente hay espacio, ahora que ya salió una primera versión, el primer trámite, para que empecemos a sumar nuevas fuerzas políticas que le den aún más robustez de la que hoy tiene”.

“Ahora que está aprobada la idea de legislar pasa a ser un problema de método, un problema de medidas. Y son cuarenta medidas, uno puede estar a favor o en contra de una o de otra, pero creo que con el espíritu del proyecto hay un consenso nacional bastante transversal”, agregó.

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Ross cuestionó la postura en contra de la idea de legislar que adoptó la oposición y afirmó que “si esa posición prevalecía en los votos, habríamos quedado inhibidos de discutir un proyecto de rectificación económica por un año”. “Eso me pareció una irresponsabilidad muy grande”, dijo.

En cuanto a los sectores con los que se podría conversar y respecto a qué puntos, el diputado respondió que “obviamente no estamos disponibles para desfigurar el proyecto completamente, porque lo que nos pasó es que nos encontramos con una oposición que tampoco tenía una contrapropuesta muy consistente”.

En esa línea, cuestionó que se pidiera retirar el proyecto y empezar un nuevo debate. “Ahora, creo que existen espacios para mejorar el proyecto, probablemente en lo que se refiere al impacto fiscal de ciertas medias, a la duración de ciertas medias”. “Hay fuerzas políticas que han mostrado buena disposición, yo creo que la Democracia Cristiana haría bien en subirse a este proyecto, creo que es muy importante que el centro político vuelva a estar en el centro social, creo que es un error para la social democracia refugiarse en estas posturas de ‘entreguen el proyecto completo o nada’”, señaló.

Consultado sobre si con “la duración de ciertas medidas” se refiere a la invariabilidad tributaria, Ross respondió que sí y que se han tenido ciertas conversaciones al respecto. A pesar de lo anterior, aseguró que “me gusta el proyecto tal como salió” de su primer trámite.

El parlamentario explicó que “la democracia en ningún sentido está siendo amarrada” con la medida. “Cualquier gobierno que venga después puede modificar esto, aquí no hay un amarre del Congreso, eso no es efectivo”, recalcó.

“Lo que se está sosteniendo es que vamos a meter en nuestra legislación las condiciones de invariabilidad tributaria y durará lo que dure. Este gobierno se acaba en cuatro años más y capaz que en el quinto año el gobierno entrante decida modificarlo”, justificó.

El presidente de la Comisión de Economía insistió en que “lo único que estamos haciendo con esto es que durante la vigencia de la invariabilidad tributaria, es decir, durante la vigencia al menos de esta ley, durante este gobierno, las inversiones que entren (…) van a tener esta certeza por 25 años”.

“Entonces, son certezas que se le dan desde el Estado de Chile a las personas que entran a invertir en determinado momento, pero no es que la ley de invariabilidad tributaria quede pétrea, eso no es efectivo. A mí me parece que la línea discursiva de que el Congreso queda amarrado, está muy de más. Me gustaría que el debate lo tengamos de buena fe”, expresó el diputado Ross.